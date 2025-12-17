許富凱怒了！23歲清潔員遭酒駕撞死　黑底白字轟：要毀多少家庭

記者張筱涵／綜合報導

台南16日發生一起震驚社會的酒駕奪命事故，一名23歲陳姓女清潔隊員在執行垃圾清運勤務時，遭酒駕追撞不幸身亡。事件曝光後，引發全台譁然，藝人許富凱也透過社群平台發聲，嚴厲譴責酒駕行為。

▲鄭姓鹽酥鴨店老闆酒駕撞死無辜23歲清潔員。（圖／翻攝自業者臉書）



許富凱在Instagram限時動態以黑底白字寫下：「喝酒不開車，開車不喝酒，這兩行文字到底有多難理解，酒駕到底要毀了多少家庭。」短短數句，道出無數民眾的憤怒與不捨。

▲許富凱怒批酒駕者。（圖／翻攝自Instagram／henry917kai）



這起事故發生在16日上午8點左右，48歲鄭姓男子駕駛賓士車行經台南市慶平路時，高速追撞停靠路邊作業的垃圾車，導致隨車作業的23歲陳姓女清潔隊員被夾在兩車之間，當場傷重不治。警方調查發現，鄭男為安平區一家香酥鴨（鹽酥鴨）店老闆，曾登上美食節目，店面頗具知名度。

更令外界憤怒的是，鄭男受困車內被救出後，第一時間竟謊稱「自己沒有開車、已找代駕」，讓趕抵現場的死者家屬與男友難以接受，情緒崩潰，一度拍打肇事車輛，現場民眾也看不下去，險些發生肢體衝突，所幸警方及時制止。

警方隨後對鄭男進行酒測，酒測值高達0.95，超過法定標準近3倍。警方進一步調閱監視器畫面，發現鄭男前一晚與友人聚餐後，凌晨接連前往兩家酒吧續攤，期間全程自行開車，直到天亮才離開，顯示長時間飲酒後仍上路。

鄭男送醫後一度在醫院熟睡，直到下午才清醒接受筆錄。檢方偵訊後，依公共危險、酒駕致死等罪嫌偵辦，並認為其有逃亡之虞，向台南地方法院聲請羈押。法官考量鄭男曾試圖狡辯非駕駛，且自稱經濟狀況不佳，確有畏罪逃亡可能，16日晚間裁定羈押禁見。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。