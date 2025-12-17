名導羅伯萊納兒「確認持刀弒親」！砍完就跑最重判死刑　涉2項一級謀殺

記者田暐瑋／綜合報導

好萊塢名導羅伯萊納（Rob Reiner）和妻子蜜雪兒辛格於美國時間14日被發現陳屍在自宅，32歲的兒子尼克涉嫌重大遭拘留，檢察官16日開記者會表示尼克使用刀子砍殺雙親，且涉及「多起謀殺案件」，恐被判處死刑或終身監禁。

綜合外媒報導，洛杉磯檢察官霍克曼16日召開記者會說明案件進度，將對尼克提起兩項一級謀殺罪指控，指出尼克在案發當日凌晨用刀刺殺父母致死後，隨後逃離現場，之後在南加州大學附近被拘捕。

▲羅伯萊納夫妻疑似遭兒子尼克（右）殺害。（圖／達志影像／美聯社）



霍克曼接著表示，如果罪名成立，尼克可能被判處終身監禁不得假釋或死刑，待獄方確認嫌犯身體狀況良好後，將被帶到法庭正式接受指控，儘管加州州長對死刑執行下達暫停令，但霍克曼表示，檢方仍在考慮是否在此案中要求判處死刑。

在記者會上，檢方拒絕透露尼克被逮捕的過程，至於是否是因毒癮或精神問題導致犯案？檢察官霍克曼補充說，現在斷言任何「精神疾病」是否與犯罪有關還為時過早，「如果有精神疾病的證據，無論辯方試圖提出什麼細節，都會在法庭上得到證實。」

▲羅伯萊納。（圖／達志影像／美聯社）