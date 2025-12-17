ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
李進良讚小禎新歡「有味道」
「斷崖式曖昧」3大原因
福岡持刀刺傷「原本目標是偶像」
葉全真EMBA同學變戀人　牽手散步被認出原地解散

甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人　牽手散步被認出原地解散

▲本刊接獲爆料並捕獲葉全真與同學兼合夥人戀愛ING（圖／本刊攝影組／CTWANT）

圖文／CTWANT

56歲的葉全真出道38年，演出過多部本土劇，除了演員身分，她也是斜槓達人，曾經營電商自創保養品牌，近來也投資皮拉提斯事業。雖然工作忙碌，但時報周刊CTWANT接獲爆料，稱葉全真戀愛ING，經過本刊探查，發現她身邊確實出現一位護花使者，男方名為James、長相帥氣且外型身材保養得不錯，兩人年紀應該差不多，而且同是政大EMBA的同學，並共同投資加盟經營皮拉提斯事業。本刊也發現該男數次開車進葉全真居住的社區，看來感情發展已經相當穩定。

甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人　牽手散步被認出原地解散

▲該男開車去載葉全真出門，兩人走在路上有說有笑十分開心。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人　牽手散步被認出原地解散

▲走在路上男方不時用手護住葉全真後腰，感覺很體貼。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人　牽手散步被認出原地解散

▲兩人一同走進共同加盟投資的皮拉提斯分店。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

12月6日上午11點39分，James駕駛休旅車離開葉全真居住的社區停車場，途中在超商買了飲料，隨後一路直奔新北市疑似自己住處的社區停車場。下午2點多，James駕車到台北市松山區，到了他與葉全真投資的皮拉提斯附近停車，不知何故，車才剛進停車場便又火速開出，隨後前往市內湖區的大賣場，迅速在半小時內採購了數10瓶寶特瓶裝果汁飲料、2袋泡麵和水管疏通劑，接著驅車進入葉全真居住的社區停車場。下午3點58分，車子開出葉全真家，前往稍早短暫停留的大樓停車場。4點14分，男子與葉全真一起走出大樓，在附近各自買了1杯茶飲，由男方買單，20分，2人走進共同加盟投資的皮拉提斯分店。

甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人　牽手散步被認出原地解散

▲葉全真與男方展開晚餐約會。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

晚間7點多，除了2人外，葉全真店內的工作人員也一起離開皮拉提斯分店，3人前往附近一家道具服裝租借店諮詢。隨後3人邊走邊討論，同仁與2人告別分開，葉全真和男友則展開晚餐約會，雙方在咖哩店點好餐點，同樣由男方買單結帳，上菜時，彼此都很有默契的拿出手機拍照，而用餐過程中，James分享了自己的餐點給女方，2人有說有笑，如同許多年輕情侶約會時的情景。

甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人　牽手散步被認出原地解散

▲吃完晚餐，葉全真親密而自然地挽著男方的手。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人　牽手散步被認出原地解散

▲走著走著葉全真跟男友還牽起了手。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人　牽手散步被認出原地解散

▲進入五金百貨賣場後，得知被拍後男方先行離開，3分鐘後葉全真才走出店自己走回家。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

餐畢，一走出餐廳店門，葉全真便順勢地勾著男方的手，走回停車場取車的路上，2人就這麼緊密地依偎在一起。8點半，2人驅車回到內湖區，在四下無人的人行道上，郭男牽著葉全真的手散步進一家五金百貨賣場，接著發生小插曲，讓2人的關係顯得有些微妙。就在他們在店內尋找商品時，有人告知他們被認出，接著一臉驚訝的James旋即戴上口罩先一步走出店門，走往停車的方向，而買好東西的葉全真則在3分鐘後才走出來，朝相反的方向離開，臉上看得出來有點慌張。經過半個鐘頭，晚間9點18分，葉全真獨自走路回家，朝後方觀察有無他人，男方的休旅車則未再出現。

甜蜜合夥人1／葉全真EMBA同學變戀人　牽手散步被認出原地解散

▲其實上月底本刊也曾捕捉到葉全真與男友勾勾手及返家的甜蜜畫面。（圖／本刊攝影組／CTWANT）

其實早在11月28日晚間，當晚9點半左右，葉全真與工作人員也是一起離開皮拉提斯分店，隨後她同樣搭乘男方的車回家，車子直接開進女方居住的社區停車場，直到深夜遲遲未見人車離開，於公於私兩人都密不可分，期盼這位演藝圈的永遠的仙女，能一直甜甜蜜蜜沉浸在幸福裡。

對於是否與EMBA同學James交往中？葉全真經紀公司回應：「一切隨緣～ 謝謝關心～。」對戀情十分低調。

葉全真

