Threads Line FB IG

李進良讚小禎新歡「有味道」
「斷崖式曖昧」3大原因
福岡持刀刺傷「原本目標是偶像」
47歲楊宗緯爆當爸！混血兒「輪廓激似他」被拍進出社區 0緋聞現況曝

零緋聞被喊爸／47歲楊宗緯零緋聞？　被混血男童喊「阿爸」

▲12/5 17：09，楊宗緯（右）出現在自家的社區大廳，與街坊鄰居互動熱切，更有爆料指他身邊經常跟著一名喊他「阿爸」的學齡前小男孩。

圖文／鏡週刊

47歲的楊宗緯歷來幾無緋聞，對於感情與私生活也極低調，加上把演藝事業重心放在中國大陸後，在台灣關於私生活方面也無傳言。不過本刊日前接獲消息，聲稱楊宗緯身邊有名3、4歲大的男孩，除了與他互動充滿童趣，輪廓也彼此激似，甚至曾聽過小朋友叫他「阿爸！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

12月5日的傍晚，本刊直擊傳言「身邊有男童喊他爸」的楊宗緯，出現在自家的社區大廳，看來民眾緣頗好的他，身為社區主委，身邊跟著一群婆婆媽媽在那邊討論今年的耶誕節布置。

全程笑容可掬的楊宗緯，貌似十分投入，事必躬親的他裡裡外外開講，似乎符合之前傳說住家社區確實有一定人數是「挺楊派」的說法。

零緋聞被喊爸／47歲楊宗緯零緋聞？　被混血男童喊「阿爸」

▲11/30 17：55，根據看過楊宗緯身邊小男孩（左）的讀者透露，他生了一張混血的臉孔，而且輪廓彼此激似。（為保護當事人已變裝處理）

零緋聞被喊爸／47歲楊宗緯零緋聞？　被混血男童喊「阿爸」

▲17：16，楊宗緯（左）身為社區主委，跟一派挺他的人相處融洽，看起來也很投入相關事務。

零緋聞被喊爸／47歲楊宗緯零緋聞？　被混血男童喊「阿爸」

▲17：27，在社區大廳聊了大概15分鐘，楊宗緯才回自己的家，有在處理鄰里之間的大小事。

楊宗緯一陣進進出出之後，又跟著他的擁護者與保全計畫要裝飾車道旁的欄杆，比如拿色彩燈泡來點綴之類的，總之充滿了節慶儀式感。前前後後在大廳待了15分鐘左右，楊宗緯才上樓，或許因為當天人多嘴雜，所以傳言中他身旁的男孩並未出現。

不過往回找到11月30日傍晚的畫面，本刊直擊兩名年長的婦人帶著一名眉宇間有混血風味的男孩現身楊宗緯家的門口，據線民確認就是經常出現在他身邊的那個小朋友！雖然沒有同框，不過關於楊宗緯與男孩之間的傳說，可見並非是空穴來風。


更多鏡週刊報導
零緋聞被喊爸1／楊宗緯鬆口擇偶條件　遭疑星途「慘輸蕭敬騰」真相曝光
零緋聞被喊爸2／楊宗緯曾想25歲成家當年輕爸　約女星吃素被讚「很會撩」

