ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

李進良讚小禎新歡「有味道」
「斷崖式曖昧」3大原因
福岡持刀刺傷「原本目標是偶像」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

唐禹哲 蘇小軒 羅伯萊納 胡瓜 蕭敬騰 陳彥婷 唐綺陽 C羅

周杰倫也救不了！林瑞陽長子爆「接手300壯士」隱形債務被曝光

星二代衝副業／獨家！周董光環救不了　林瑞陽兒出手盤活300壯士

▲林瑞陽長子林禹除了演藝事業，還跨足經營健身房，是「運動學Fitology」的關鍵人物。

圖文／鏡週刊

因周杰倫曾站台而聲名大噪的健身房「300壯士」，今年初陷入合夥破裂、資金糾紛及經營爭議的風暴，讓台北西門與新北板橋兩間店遭頂讓。據線報透露，約在半年前已由林瑞陽長子林禹接手，並將店名改為「運動學Fitology」， 雖然是「零元頂讓」，但兩家店也讓他背負了約500萬元的隱形債務。

成立了13年的「300壯士」，去年4月曾與「打鐵健身」集團合作，今年初即因財務問題而撕破臉，最後更鬧上法院，使得300壯士面臨易主窘境。據本刊接獲線報，在該店釋放出「零元頂讓」的消息後，等了3個月終於有了回應，由林瑞陽長子林禹接下燙手山芋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

星二代衝副業／獨家！周董光環救不了　林瑞陽兒出手盤活300壯士

▲「300壯士」去年4月曾與「打鐵健身」合作，還大張旗鼓宣告此一消息。（翻攝自300壯士俱樂部臉書）

剛接手　負債500萬

熱衷於健身的林禹擁有結實身材，常在社群網站分享健身過程，有「禹哥」的稱號，也是台北市文山區「運動學」的關鍵人物，他一接手300壯士，立馬將台北西門與新北板橋兩家店改名為自己所經營的健身房「運動學」，一舉切斷300壯士之前因債務糾紛而引發的負面新聞連結。

星二代衝副業／獨家！周董光環救不了　林瑞陽兒出手盤活300壯士

▲打鐵健身創辦人大軍與300壯士合作之後，因財務糾紛而撕破臉，更互拍影片對嗆。（翻攝自大軍IG）

接手之後，林禹得面對兩家店的員工、廠商及上千位會員等財務管理問題，以及固定支出如租金、器材、維修及保潔等，粗估兩家店已產生五百萬元隱形債務。據旗下員工透露，林禹與團隊大刀闊斧重整了兩家健身房的管理，保留會員制也開放以分鐘計費，且一天24小時營運，此舉不只留住了會員，也在觀光客不少的西門町，吸引外國人入內運動，開源節流的新經營方式，大大增加了收益，也慢慢減少負債。

星二代衝副業／獨家！周董光環救不了　林瑞陽兒出手盤活300壯士

▲周杰倫（右）曾為300壯士健身房站台，讓其聲名大噪，更一度展店至中國大陸。左為阿KEN。（翻攝自阿KEN微博）

極少見　健身狂人示弱

在營運步入正軌後，林禹已鮮少在店裡出現，轉頭拓展演藝事業，近期參加了大型混合健身運動競技節目《最強的身體》星二代組對決，與許明杰（許仙姬之子）、林亭翰（林隆璇之子）、何柏廷（何豪傑、和家馨之子）以及施捷夫（阿發師之子）等五人同台比拚體能。

星二代衝副業／獨家！周董光環救不了　林瑞陽兒出手盤活300壯士

▲林禹（右）因演出《戀愛是科學》，與同劇的星二代高雋雅（左）陷入熱戀，兩人曾勾手約會。

身為健身狂人的林禹，難得在節目中示弱，在臉書發文：「《最強的身體》是我今年做過最累的運動，使出了100％全力，看表情就知道，完全沒辦法顧好不好看。」

林禹之前都在中國大陸發展，返台後先開設了健身房，也邁開了演藝生涯的第一步，2020年在《戲說台灣》中挑戰台語，之後演出《戀愛是科學》中的同志角色而為人熟悉。

星二代衝副業／獨家！周董光環救不了　林瑞陽兒出手盤活300壯士

▲熱衷於健身的林禹擁有結實身材，常在社群網站分享健身過程，有「禹哥」的稱號。（翻攝自林禹IG)

林禹也因該劇與高雋雅（製作人柴智屏女兒）陷入熱戀，兩人曾被本刊直擊勾手約會，柴智屏後來證實兩人交往，並與林禹見過兩次面，更讚他很乖又有禮貌，可見得不管是公事或私生活，林禹都過得相當精彩。


更多鏡週刊報導
星二代衝副業／陳凱倫兒子賣眼鏡又搞茶飲　6分店營業額破千萬
拍MV定情／獨家！護愛止損小三風暴　魏如萱重剪MV冰封定情證據
拍MV定情／拍MV結緣新戲定情　女星閃婚前男團偶像升格新手媽

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊

推薦閱讀

朱孝天批F4歌不符音樂審美　張震嶽喊他「脫隊F1」中肯駁：很好聽

朱孝天批F4歌不符音樂審美　張震嶽喊他「脫隊F1」中肯駁：很好聽

7小時前

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！　韓警方：調查進入收尾階段

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！　韓警方：調查進入收尾階段

8小時前

連晨翔「顧娃顧到睡著」全被劉品言拍下　謙虛認新手：女兒很會哄睡我

連晨翔「顧娃顧到睡著」全被劉品言拍下　謙虛認新手：女兒很會哄睡我

7小時前

《牠》資深女星癌症過世！　死訊半年後才曝光

《牠》資深女星癌症過世！　死訊半年後才曝光

10小時前

10億女星太狂！　組女團「又豪灑1.4億獎金」再加碼400萬越南奢華之旅

10億女星太狂！　組女團「又豪灑1.4億獎金」再加碼400萬越南奢華之旅

9小時前

30萬股票全賣了！　金馬男星「旅館打工籌錢」：為了圓夢

30萬股票全賣了！　金馬男星「旅館打工籌錢」：為了圓夢

12小時前

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」！暴瘦剩3字頭 未來動向曝光

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」！暴瘦剩3字頭 未來動向曝光

12/16 07:26

HKT48粉絲福岡持刀刺傷2人　遭逮捕承認「原本目標是偶像」

HKT48粉絲福岡持刀刺傷2人　遭逮捕承認「原本目標是偶像」

9小時前

陸《流星花園》男星被爆家暴「恢復單身了」　斜槓直播帶貨掀網議

陸《流星花園》男星被爆家暴「恢復單身了」　斜槓直播帶貨掀網議

10小時前

舒淇「素顏演農婦」遭疑不搭！　31歲導演霸氣護航：誰說農村女不能美？

舒淇「素顏演農婦」遭疑不搭！　31歲導演霸氣護航：誰說農村女不能美？

1小時前

高雄櫻花音樂節來了！　首波韓團卡司官宣「是BOYNEXTDOOR」

高雄櫻花音樂節來了！　首波韓團卡司官宣「是BOYNEXTDOOR」

13小時前

太幸福！婚禮放他歌…下一秒超大咖男神真的現身了　新娘當場嚇哭

太幸福！婚禮放他歌…下一秒超大咖男神真的現身了　新娘當場嚇哭

19小時前

熱門影音

歌迷大吼「你記得我嗎？」　周湯豪神回覆全場笑翻XD

歌迷大吼「你記得我嗎？」　周湯豪神回覆全場笑翻XD
大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國

大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國
龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因

龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因
安心亞首同台羅志祥尬舞　「穿性感黑bra」狂扭辣翻

安心亞首同台羅志祥尬舞　「穿性感黑bra」狂扭辣翻
辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了

辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了
GD要PK每場尖叫聲！　「看你們多愛我」

GD要PK每場尖叫聲！　「看你們多愛我」
泰勒絲發61億台幣獎金　員工打開親筆信掩面淚崩

泰勒絲發61億台幣獎金　員工打開親筆信掩面淚崩
酸民留言「我不喜歡你」　朱孝天回嗆：你算老幾？

酸民留言「我不喜歡你」　朱孝天回嗆：你算老幾？
結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我

結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我
Lady Gaga舞者摔下台　 她中斷演出「衝上前關心」

Lady Gaga舞者摔下台　 她中斷演出「衝上前關心」
宋智孝曝：曾談了8年戀愛 《RM》成員完全不知情！

宋智孝曝：曾談了8年戀愛 《RM》成員完全不知情！
李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位

李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位
64歲龍千玉唱新歌請猛男貼貼　害羞認回春:覺得年紀差不多

64歲龍千玉唱新歌請猛男貼貼　害羞認回春:覺得年紀差不多

李進良曝汪小菲「再當爸」心情　虧小禎新歡：比大谷翔平有味道

李進良曝汪小菲「再當爸」心情　虧小禎新歡：比大谷翔平有味道

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

歐陽娣娣

歐陽娣娣

看更多

【千萬別回頭】阿金們大合照牠獨自生悶氣　臉都皺在一起了XD

即時新聞

剛剛
剛剛
5分鐘前0

日團工作人員遭粉絲「持菜刀刺傷」！　活動連續取消

6分鐘前0

TWICE子瑜低調返台！　最高規格護駕「工作一天燦笑下班」

23分鐘前0

周杰倫也救不了！林瑞陽長子爆「接手300壯士」隱形債務被曝光

1小時前40

捷報！《左撇子女孩》殺進奧斯卡15強　繼李安後再寫歷史「台灣第一位女導演」

1小時前23

舒淇「素顏演農婦」遭疑不搭！　31歲導演霸氣護航：誰說農村女不能美？

1小時前0

2025是她的年！詹子萱入選「英媒百大名單」　5部戲霸屏自嘲：像打不死蟑螂

7小時前40

連晨翔「顧娃顧到睡著」全被劉品言拍下　謙虛認新手：女兒很會哄睡我

7小時前88

朱孝天批F4歌不符音樂審美　張震嶽喊他「脫隊F1」中肯駁：很好聽

8小時前41

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！　韓警方：調查進入收尾階段

9小時前20

HKT48粉絲福岡持刀刺傷2人　遭逮捕承認「原本目標是偶像」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽
    7小時前168
  2. 金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！
    8小時前81
  3. 連晨翔「顧娃顧到睡著」全被劉品言拍下：女兒很會哄睡我
    7小時前8
  4. 《牠》資深女星癌症過世！　死訊半年後才曝光
    10小時前4
  5. 10億女星「豪灑1.4億獎金」再加碼400萬越南奢華之旅
    9小時前101
  6. 30萬股票全賣了！　金馬男星「旅館打工籌錢」：為了圓夢
    12小時前6
  7. 爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」
    12/16 07:263659
  8. HKT48粉絲福岡持刀刺傷2人　遭捕認：原本目標是偶像
    9小時前4
  9. 陸《流星花園》男星被爆家暴「恢復單身了」直播帶貨掀議
    10小時前
  10. 舒淇「素顏演農婦」被質疑不搭
    1小時前43
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合