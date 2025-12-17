周杰倫也救不了！林瑞陽長子爆「接手300壯士」隱形債務被曝光

▲林瑞陽長子林禹除了演藝事業，還跨足經營健身房，是「運動學Fitology」的關鍵人物。



因周杰倫曾站台而聲名大噪的健身房「300壯士」，今年初陷入合夥破裂、資金糾紛及經營爭議的風暴，讓台北西門與新北板橋兩間店遭頂讓。據線報透露，約在半年前已由林瑞陽長子林禹接手，並將店名改為「運動學Fitology」， 雖然是「零元頂讓」，但兩家店也讓他背負了約500萬元的隱形債務。

成立了13年的「300壯士」，去年4月曾與「打鐵健身」集團合作，今年初即因財務問題而撕破臉，最後更鬧上法院，使得300壯士面臨易主窘境。據本刊接獲線報，在該店釋放出「零元頂讓」的消息後，等了3個月終於有了回應，由林瑞陽長子林禹接下燙手山芋。

▲「300壯士」去年4月曾與「打鐵健身」合作，還大張旗鼓宣告此一消息。（翻攝自300壯士俱樂部臉書）



剛接手 負債500萬

熱衷於健身的林禹擁有結實身材，常在社群網站分享健身過程，有「禹哥」的稱號，也是台北市文山區「運動學」的關鍵人物，他一接手300壯士，立馬將台北西門與新北板橋兩家店改名為自己所經營的健身房「運動學」，一舉切斷300壯士之前因債務糾紛而引發的負面新聞連結。

▲打鐵健身創辦人大軍與300壯士合作之後，因財務糾紛而撕破臉，更互拍影片對嗆。（翻攝自大軍IG）



接手之後，林禹得面對兩家店的員工、廠商及上千位會員等財務管理問題，以及固定支出如租金、器材、維修及保潔等，粗估兩家店已產生五百萬元隱形債務。據旗下員工透露，林禹與團隊大刀闊斧重整了兩家健身房的管理，保留會員制也開放以分鐘計費，且一天24小時營運，此舉不只留住了會員，也在觀光客不少的西門町，吸引外國人入內運動，開源節流的新經營方式，大大增加了收益，也慢慢減少負債。

▲周杰倫（右）曾為300壯士健身房站台，讓其聲名大噪，更一度展店至中國大陸。左為阿KEN。（翻攝自阿KEN微博）



極少見 健身狂人示弱

在營運步入正軌後，林禹已鮮少在店裡出現，轉頭拓展演藝事業，近期參加了大型混合健身運動競技節目《最強的身體》星二代組對決，與許明杰（許仙姬之子）、林亭翰（林隆璇之子）、何柏廷（何豪傑、和家馨之子）以及施捷夫（阿發師之子）等五人同台比拚體能。

▲林禹（右）因演出《戀愛是科學》，與同劇的星二代高雋雅（左）陷入熱戀，兩人曾勾手約會。



身為健身狂人的林禹，難得在節目中示弱，在臉書發文：「《最強的身體》是我今年做過最累的運動，使出了100％全力，看表情就知道，完全沒辦法顧好不好看。」

林禹之前都在中國大陸發展，返台後先開設了健身房，也邁開了演藝生涯的第一步，2020年在《戲說台灣》中挑戰台語，之後演出《戀愛是科學》中的同志角色而為人熟悉。

▲熱衷於健身的林禹擁有結實身材，常在社群網站分享健身過程，有「禹哥」的稱號。（翻攝自林禹IG)



林禹也因該劇與高雋雅（製作人柴智屏女兒）陷入熱戀，兩人曾被本刊直擊勾手約會，柴智屏後來證實兩人交往，並與林禹見過兩次面，更讚他很乖又有禮貌，可見得不管是公事或私生活，林禹都過得相當精彩。



