39場全完售！《幾米男孩》前進台中圓滿劇場　林懷民驚喜：一定好好演

記者蕭采薇／綜合報導

由舞蹈大師林懷民、繪本作家幾米與 FOCASA 馬戲團跨界打造的《幾米男孩的100次勇敢》，不僅先前在台南、高雄吸引超過 5 萬人朝聖，就連明年春天的香港場次預售票也瞬間「秒殺」。為了回應熱情，官方今宣佈將於明年農曆春節強勢進駐台中圓滿戶外劇場，一連舉辦6天，要陪台中民眾熱鬧過年。

▲林懷民聯手FOCASA，打造馬戲大作《幾米男孩的100次勇敢》。（圖／FOCASA提供）

《幾米男孩的100次勇敢》累計已創下39場完售的驚人紀錄。對於香港場一票難求、台中場備受期待，林懷民驚喜表示：「香港、台中朋友的熱情讓我和 FOCASA 的朋友十分驚喜！一定會好好演出，讓每一位觀眾開心！」

這次台中場不只是看秀，更將文心森林公園變身為「FOCASA 幾米馬戲樂園」。結合藝術、市集與節慶氛圍，打造一座限定 6 天的「文化嘉年華」。演出內容將幾米繪本角色搬上舞台，融合馬戲、舞蹈與巨型投影，是近年最適合親子共賞的夢幻演出。

台中場次橫跨兩個週末，分別為農曆大年初三至初五（2月19日至2月21日），以及 228 連假（2月27日至3月1日），共計 6 天。即日起至1月4日，至TIXFUN購票即可享85折早鳥優惠。