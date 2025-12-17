捷報！《左撇子女孩》殺進奧斯卡15強　繼李安後再寫歷史「台灣第一位女導演」

記者蕭采薇／綜合報導

捷報！2026年奧斯卡金像獎，於台灣時間今（17日）凌晨公布「最佳國際電影」15強短名單（Shortlist）。台灣導演鄒時擎執導的《左撇子女孩》成功殺出重圍入選！這不僅是繼李安、鍾孟宏之後，台灣電影再度叩關奧斯卡殿堂，鄒時擎更寫下歷史，成為「台灣影史第一位」有作品入選奧斯卡國際電影短名單的女導演，意義非凡。

▲《左撇子女孩》入選奧斯卡前15強，三位女演員馬士媛（左起）、葉子綺、蔡淑臻全都入圍金馬獎。（圖／光年映畫提供）



台灣電影過去曾由李安的《喜宴》、《飲食男女》、《臥虎藏龍》，魏德聖的《賽德克·巴萊》以及鍾孟宏的《陽光普照》闖入奧斯卡短名單。此次《左撇子女孩》能從全球強片中脫穎而出，實屬不易。

得知好消息後，導演鄒時擎難掩激動表示：「這對我們而言是一個重要時刻。希望透過這部電影，把台灣推向國際舞台，讓世界看見台灣。」她也感性致謝：「這部作品匯聚了無數人的專業與付出，承載了大家對電影的期待。」

▲《左撇子女孩》（右起）製作人西恩貝克、導演鄒時擎、演員葉子綺、馬士媛，日前在北美宣傳。（圖／光年映畫提供）

《左撇子女孩》來頭不小，由奧斯卡最佳導演西恩貝克（Sean Baker）親自擔任製作人、共同編劇及剪輯。故事以充滿生命力的台灣夜市為背景，集結蔡淑臻、馬士媛、黃鐙輝、夏騰宏等實力派卡司。

▲馬士媛（後）與葉子綺在《左撇子女孩》中的家人關係相當寫實，讓觀眾看了心有戚戚焉。（圖／光年映畫提供）



該片不僅在金馬獎風光入圍9項大獎，國際評價更是「炸裂級」的好，在知名影評網站爛番茄（Rotten Tomatoes）獲得高達99%的新鮮度。迄今已征戰坎城、多倫多、釜山等超過15個國際影展，並拿下羅馬影展最佳電影、斯德哥爾摩影展最佳女演員（馬士媛）等殊榮，堪稱雅俗共賞的神作。電影目前全台好評熱映中，影迷可進戲院力挺這部「台灣之光」。

▲蔡淑臻（左起）與黃鐙輝在《左撇子女孩》中飾演一對戀人。（圖／光年映畫提供）