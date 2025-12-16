金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！　韓警方：調查進入收尾階段

記者蔡宜芳／綜合報導

南韓男星金秀賢因爆出在金賽綸未成年時交往，引起爭議，對此，他始終強調雙方交往時，女方已經成年，警方也將金賽綸家屬聲稱的「生前錄音」提交給國立科學搜查研究院（簡稱「國科搜」）鑑定真偽，結果在16日出爐。

▲金賽綸和金秀賢的感情風波尚未落幕。（圖／翻攝自金賽綸、金秀賢IG）

根據《韓聯社》報導，國科搜在11月已針對金賽綸的錄音檔是否涉及AI造假一事，向首爾江南警察署通報「無法判定」的結論。據悉，國科搜接受警方委託後，對該音檔進行鑑定，但因技術上的限制，無法判定該錄音是否為AI合成或經過操縱修改。

[廣告]請繼續往下閱讀...

警方目前正透過針對YouTuber金世義的手機、平板電腦等扣押物，進行數位取證調查，以確認該錄音檔案中的內容是否為虛假。另外，首爾警察廳廳長朴正保於昨日（15日）的例行記者會中表示：「我們已收到數位取證的結果，目前正進入調查的收尾階段。因為相關調查已大致完成，預計很快就會得出結論。」

▲金秀賢先前在記者會上痛哭。（圖／路透）

★圖片為版權照片，由路透社供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經路透許可，不得部分或全部轉載！

此前，金賽綸的遺屬透過金世義公開一份錄音檔，稱該錄音是金賽綸生前留下的，內容提到金賽綸在未成年時就已與金秀賢交往。對此，金秀賢方反駁稱該錄音是「透過AI造假的錄音檔」，並以名譽毀損等嫌疑對金世義及女方遺屬提告。