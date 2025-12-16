ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

李進良讚小禎新歡「有味道」
「斷崖式曖昧」3大原因
福岡持刀刺傷「原本目標是偶像」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

唐禹哲 蘇小軒 羅伯萊納 胡瓜 蕭敬騰 陳彥婷 唐綺陽 C羅

HKT48粉絲福岡持刀刺傷2人　遭逮捕承認「原本目標是偶像」

記者蔡宜芳／綜合報導

日本福岡市在15日驚傳男子持刀傷人事件，偶像團體HKT48的男工作人員及Hey! Say! JUMP的女粉絲都遭刺傷。嫌犯山口直也在逃逸9小時後，被警方以殺人未遂嫌疑逮捕歸案，並供稱自己「原本是鎖定HKT48成員，並不是要對男性工作人員下手」，是因遭阻擋才行兇。

▲▼福岡驚傳持刀傷人「粉絲看演唱會遭刺傷」嫌犯逃逸中。（圖／翻攝自X／hkt48_official_）

▲HKT48工作人員日前遭人刺傷。（圖／翻攝自X／hkt48_official_）

根據日媒《每日新聞》報導，警方指出，山口在被捕時隨身攜帶兩把菜刀、兩瓶防狼噴霧與殺蟲劑，相關物品皆是在案發當月購入，其中一把刃長約21.5公分的菜刀被認定為作案凶器。調查也顯示，山口過去多次在HKT48活動結束後，徘徊於成員出入口附近等候成員出現，早已被經紀公司列為「需注意人士」。案發前一天與當天，他仍現身現場，並被警衛人員警告「禁止進出」，不久後便發生攻擊事件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼HKT48粉絲福岡持刀刺傷2人　遭捕認：原本目標是偶像。（圖／翻攝自X／hkt48_official_）

▲HKT48活動現場附近發生的持刀傷人案，已確認嫌犯是粉絲。（圖／翻攝自X／hkt48_official_）

事件發生於日本時間14日下午5點左右，地點位於福岡市中央區的商業設施「BOSS E・ZO FUKUOKA」及鄰接的瑞穗PayPay巨蛋。44歲男性工作人員在停車場電梯大廳遭刺，胸部受重傷；約1分鐘後，距離約80公尺處，一名27歲來自岡山縣的女性上班族，也在搭乘手扶梯時背部遭刺，所幸僅受輕傷。案發後約9小時，山口自行從福岡縣春日市一間便利商店內的公共電話報警，暗示自己與事件有關，隨即被警方包圍逮捕。

另一方面，HKT48營運事務局16日宣布，原定於17日舉行的劇場公演全面中止，並表示是「綜合各種情況後的判斷」。官方也補充，後續公演是否如期舉行將另行公告，「懇請大家今後也繼續給予HKT48溫暖的支持，誠摯感謝。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

福岡持刀傷人HKT48

推薦閱讀

太幸福！婚禮放他歌…下一秒超大咖男神真的現身了　新娘當場嚇哭

太幸福！婚禮放他歌…下一秒超大咖男神真的現身了　新娘當場嚇哭

12小時前

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」！暴瘦剩3字頭 未來動向曝光

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」！暴瘦剩3字頭 未來動向曝光

16小時前

說完「台灣就是國家」遭廠商退工作！被網暴N天…夢多：失去滿多錢

說完「台灣就是國家」遭廠商退工作！被網暴N天…夢多：失去滿多錢

10小時前

打破見光死魔咒！阮經天飛韓寵小20歲女友　這一次「真的穩了」

打破見光死魔咒！阮經天飛韓寵小20歲女友　這一次「真的穩了」

16小時前

唐禹哲混血妻鬆口談第二胎！　「生小孩後很幸福」曝維繫感情秘訣

唐禹哲混血妻鬆口談第二胎！　「生小孩後很幸福」曝維繫感情秘訣

12/15 23:36

陳喬恩「豪宅內部照」罕曝光！衛浴區1設備超狂：堅持要裝真是明智

陳喬恩「豪宅內部照」罕曝光！衛浴區1設備超狂：堅持要裝真是明智

9小時前

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！　疑32歲兒子弒母殺父

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！　疑32歲兒子弒母殺父

12/15 12:45

魏如萱開戰網友「小帳疑被扒出」！護小21歲男友：我40幾歲腦袋清楚

魏如萱開戰網友「小帳疑被扒出」！護小21歲男友：我40幾歲腦袋清楚

17小時前

日女偶像「一週吃6天拉麵」不發胖！　3招自律原則反減5kg

日女偶像「一週吃6天拉麵」不發胖！　3招自律原則反減5kg

12/15 22:55

2026全台跨年晚會「完整版攻略」！　這5縣市有超大咖韓星

2026全台跨年晚會「完整版攻略」！　這5縣市有超大咖韓星

9小時前

SJ高雄巨蛋確定加場「連嗨3天」！　E.L.F.會員需注意新售票規則

SJ高雄巨蛋確定加場「連嗨3天」！　E.L.F.會員需注意新售票規則

9小時前

調解家寧一家人！　Andy怒揭現進度開嗆：誠意0

調解家寧一家人！　Andy怒揭現進度開嗆：誠意0

10小時前

熱門影音

歌迷大吼「你記得我嗎？」　周湯豪神回覆全場笑翻XD

歌迷大吼「你記得我嗎？」　周湯豪神回覆全場笑翻XD
大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國

大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國
安心亞首同台羅志祥尬舞　「穿性感黑bra」狂扭辣翻

安心亞首同台羅志祥尬舞　「穿性感黑bra」狂扭辣翻
辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了

辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了
龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因

龍千玉喪女13年終於入夢　淚揭真正去世原因
GD要PK每場尖叫聲！　「看你們多愛我」

GD要PK每場尖叫聲！　「看你們多愛我」
泰勒絲發61億台幣獎金　員工打開親筆信掩面淚崩

泰勒絲發61億台幣獎金　員工打開親筆信掩面淚崩
酸民留言「我不喜歡你」　朱孝天回嗆：你算老幾？

酸民留言「我不喜歡你」　朱孝天回嗆：你算老幾？
結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我

結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我
Lady Gaga舞者摔下台　 她中斷演出「衝上前關心」

Lady Gaga舞者摔下台　 她中斷演出「衝上前關心」
宋智孝曝：曾談了8年戀愛 《RM》成員完全不知情！

宋智孝曝：曾談了8年戀愛 《RM》成員完全不知情！
李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位

李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位
64歲龍千玉唱新歌請猛男貼貼　害羞認回春:覺得年紀差不多

64歲龍千玉唱新歌請猛男貼貼　害羞認回春:覺得年紀差不多

李進良曝汪小菲「再當爸」心情　虧小禎新歡：比大谷翔平有味道

李進良曝汪小菲「再當爸」心情　虧小禎新歡：比大谷翔平有味道

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

羅志祥「合體安心亞」尬舞　砸派PK孫德榮…台上洗澡露腹肌

歐陽娣娣

歐陽娣娣

看更多

【性感五花肉】胖橘貓穿婆婆手工防舔衣　腰間肉直接炸出XD

即時新聞

剛剛
剛剛
11分鐘前0

朱孝天批F4歌不符音樂審美　張震嶽喊他「脫隊F1」中肯駁：很好聽

43分鐘前11

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！　韓警方：調查進入收尾階段

1小時前10

HKT48粉絲福岡持刀刺傷2人　遭逮捕承認「原本目標是偶像」

2小時前11

10億女星太狂！　組女團「又豪灑1.4億獎金」再加碼400萬越南奢華之旅

2小時前0

陸《流星花園》男星被爆家暴「恢復單身了」　斜槓直播帶貨掀網議

2小時前0

伊林藝人璽皓率團曼谷比賽　高空馬戲競賽勇奪1金3銀

3小時前10

《牠》資深女星癌症過世！　死訊半年後才曝光

4小時前0

許嘉容一手麥克風一手畫筆　受邀辦畫展當公益畫家

4小時前30

30萬股票全賣了！　金馬男星「旅館打工籌錢」：為了圓夢

4小時前20

謝麗金喝隔夜咖啡「喝到小強」！　打開杯蓋崩潰：感覺喉嚨卡蟑螂腿

讀者迴響

熱門新聞

  1. 婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！
    12小時前183
  2. 爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」
    16小時前3659
  3. 說完「台灣就是國家」夢多遭廠商退工作
    10小時前15690
  4. 打破見光死魔咒！阮經天飛韓寵小20歲女友
    16小時前63
  5. 唐禹哲混血妻鬆口談第二胎「生小孩後很幸福」
    12/15 23:3645
  6. 陳喬恩「豪宅內部照」罕曝光！
    9小時前103
  7. 快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！
    12/15 12:453014
  8. 魏如萱開戰網友「小帳疑被扒出」
    17小時前84
  9. 日女偶像「一週吃6天拉麵」3招自律原則反減5kg
    12/15 22:5562
  10. 2026全台跨年晚會「完整版攻略」！
    9小時前83
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合