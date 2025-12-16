HKT48粉絲福岡持刀刺傷2人　遭逮捕承認「原本目標是偶像」

記者蔡宜芳／綜合報導

日本福岡市在15日驚傳男子持刀傷人事件，偶像團體HKT48的男工作人員及Hey! Say! JUMP的女粉絲都遭刺傷。嫌犯山口直也在逃逸9小時後，被警方以殺人未遂嫌疑逮捕歸案，並供稱自己「原本是鎖定HKT48成員，並不是要對男性工作人員下手」，是因遭阻擋才行兇。

▲HKT48工作人員日前遭人刺傷。（圖／翻攝自X／hkt48_official_）

根據日媒《每日新聞》報導，警方指出，山口在被捕時隨身攜帶兩把菜刀、兩瓶防狼噴霧與殺蟲劑，相關物品皆是在案發當月購入，其中一把刃長約21.5公分的菜刀被認定為作案凶器。調查也顯示，山口過去多次在HKT48活動結束後，徘徊於成員出入口附近等候成員出現，早已被經紀公司列為「需注意人士」。案發前一天與當天，他仍現身現場，並被警衛人員警告「禁止進出」，不久後便發生攻擊事件。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲HKT48活動現場附近發生的持刀傷人案，已確認嫌犯是粉絲。（圖／翻攝自X／hkt48_official_）

事件發生於日本時間14日下午5點左右，地點位於福岡市中央區的商業設施「BOSS E・ZO FUKUOKA」及鄰接的瑞穗PayPay巨蛋。44歲男性工作人員在停車場電梯大廳遭刺，胸部受重傷；約1分鐘後，距離約80公尺處，一名27歲來自岡山縣的女性上班族，也在搭乘手扶梯時背部遭刺，所幸僅受輕傷。案發後約9小時，山口自行從福岡縣春日市一間便利商店內的公共電話報警，暗示自己與事件有關，隨即被警方包圍逮捕。

另一方面，HKT48營運事務局16日宣布，原定於17日舉行的劇場公演全面中止，並表示是「綜合各種情況後的判斷」。官方也補充，後續公演是否如期舉行將另行公告，「懇請大家今後也繼續給予HKT48溫暖的支持，誠摯感謝。」