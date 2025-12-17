舒淇「素顏演農婦」遭疑不搭！　31歲導演霸氣護航：誰說農村女不能美？

記者蕭采薇／台北報導

金馬影后舒淇為主演並擔任出品人的全新力作《尋她》，片中一改過往亮麗形象，以「全素顏」飾演一名尋找失蹤女兒的堅毅農婦。對於外界曾質疑舒淇的時尚氣場與農村角色「不搭」，年僅31歲的導演陳仕忠霸氣護航：「我從來沒有動搖過，誰說農村女性就沒有美且有氣質的呢？」

▲《尋她》導演回憶自己首度看電影，女主角就是舒淇，開啟十年後與她合作的緣分。（圖／采昌提供）

導演陳仕忠透露一段奇妙緣分，他人生第一次進戲院看的電影，女主角正是舒淇。沒想到10年後自己的首部劇情長片，就能邀來女神合作。他坦言在撰寫劇本時，腦海中浮現的臉孔一直都是舒淇，「她就是唯一人選。」即便有人認為舒淇從未演過農村角色，形象反差太大，但導演堅持認為舒淇能賦予角色獨特的堅韌與美感，最終促成這次合作。

▲《尋她》舒淇（右）與白客（左）在片中詮釋嶺南農村中的夫婦。（圖／采昌提供）

為了詮釋片中母親「陳鳳娣」一角，舒淇徹底放下女神包袱，不僅素顏出鏡、穿上樸素農衣，更親自學習農活與嶺南粵語，展現極具說服力的顛覆性演出。這部處女作也讓陳仕忠一鳴驚人，入選上海電影節競賽單元並奪下「金爵獎最佳藝術貢獻獎」。

▲《尋她》導演坦言自己寫劇本時，腦中浮現的就是舒淇，將她視為女主角唯一人選。（圖／采昌提供）

《尋她》故事描述舒淇飾演的農婦，在分娩之夜遭遇暴雨，剛出生的女兒意外捲入池塘失蹤。在飽受夫家與村落的流言蜚語下，她不信命運，獨自踏上尋女之路，卻一步步揭開被傳統觀念掩蓋的殘酷真相。電影透過細膩的嶺南風光與懸疑劇情，刻畫女性在父權社會中找回尊嚴的勇氣。