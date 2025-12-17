睽違22年合體吳孟達！陳曉東《騙我一輩子》封帝　曝達叔生前叮嚀

記者蕭采薇／綜合報導

華語天王陳曉東傳捷報！第四屆香港紫荊花國際電影節今公布得獎名單，他憑藉電影《騙我一輩子》（原名《平凡老爸》）首度拿下「最佳男主角」大獎。有趣的是，他是在睡夢中接獲喜訊，起床後忍不住在社群驚呼：「睡醒居然拿了最佳男主角！」雖然驚喜，但也為他多年的演藝生涯寫下重要里程碑。

▲陳曉東女兒朵朵（左）驚喜客串，父女首度同台合演。（圖／火爆娛樂提供）

陳曉東透露，原本只是受邀客串片中「理想爸爸」一角，沒想到導演李力持在片場臨時調整，決定將父親角色的重任交給他，讓他從客串一路演成男主角。片中他飾演吊兒郎當的浪子，因照顧失明女兒而蛻變。最大亮點是陳曉東的親生愛女「朵朵」也驚喜客串，飾演女兒的小時候。父女倆真實互動流露，陳曉東特別感謝女兒的體諒，讓他能更貼近角色內心。

▲（左起）胡杏兒和陳曉東。（圖／火爆娛樂提供）

這部片拍攝於2019至2020年間，陣容充滿「回憶殺」。這是陳曉東繼1998年賀歲片《行運一條龍》後，睽違22年再度與已故前輩吳孟達（達叔）合作。雖然達叔已離世，但陳曉東回憶起前輩在片場的叮嚀：「戲縱有多種演法，但永遠不要在螢幕上交行貨（敷衍了事）。」這句話至今仍是他最難忘的演員箴言。

▲陳曉東（左）繼《行運一條龍》，睽違22年再度與已故前輩吳孟達合作。（圖／火爆娛樂提供）

此外，女主角胡杏兒與陳曉東也早在1999年香港小姐選拔就有過一面之緣，當時陳曉東是表演嘉賓，胡杏兒是參賽佳麗，跨越20多年終於攜手飆戲。對於奪下影帝，陳曉東感性致謝劇組與家人，並笑說希望未來能挑戰更多不同角色，同時預告近期將推出新歌，請歌迷期待。