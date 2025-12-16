10億女星太狂！　組女團「又豪灑1.4億獎金」再加碼400萬越南奢華之旅

記者蔡琛儀／台北報導

由「財富女神」王宥忻領軍，集結關關、Cony、艾軒四位商界女強人組成話題女團「F40」，而王宥忻帶領大家共同經營的副業成立僅半年，營業額就突破兩億台幣，狂發1.4億元獎金。為了犒賞團隊，王宥忻霸氣宣布，將斥資400萬台幣，帶領109位夥伴與粉絲飛往越南歡度耶誕節，相當大手筆。

▲▼王宥忻領軍女團F40積極練舞。（圖／《女神愛啪啪》提供）

此外F40近日受邀擔任「白雪綜藝·劇團」30週年演唱會嘉賓，獻出成團後的舞台處女秀，平時在商場呼風喚雨的女總裁們，這次為了圓夢挑戰唱跳，竟從「五肢殘」練到「靈肉分離」，團員更自爆壓力大到做惡夢要「捐軀」。

F40成員坦言「出道」簡直是「極限生存挑戰」，關關幽默自曝，上一次認真跳舞已經是幼稚園畢業典禮，為了擺脫同手同腳的窘境，四人狂練超過100次舞步，誓言要洗刷「肢障」標籤。歌藝也是一大罩門，關關大笑承認：「以前去KTV我就是專業『分母』，只負責喝酒跟吃牛肉麵！」艾軒更語出驚人：「以前要我開口只有兩個條件：不是我喝醉，就是別人喝醉！這次雖然只唱一句，但真的是拿命在拼。」

▲女團F40由Cony（左起）關關、王宥忻、艾軒組成。（圖／《女神愛啪啪》提供）

為了追求完美，高強度的發音與情感訓練讓團員們身心俱疲，關關透露因為壓力太大，某天半夜她突然驚醒，夢到自己簽了「大體捐贈同意書」，還搖醒睡在旁邊的老公大喊：「我現在要出門捐軀了！」惹得老公一頭霧水。Cony也形容，訓練後全身痠痛到靈肉分離，大嘆：「現在全身都不是自己的！」