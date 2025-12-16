許嘉容一手麥克風一手畫筆　受邀辦畫展當公益畫家

記者葉文正／台北報導

女星許嘉容當藝人不忘藝術創作，演出之餘持續手持畫筆作畫，學生時期，她是繪畫比賽常勝軍，近期畫作受到畫廊邀展，未來將變身為畫家，公開展出畫作。

▲許嘉容擁有繪畫天分。（圖／許嘉容提供）

許嘉容國中就讀新北市福和國中美術班、高中考上名聞設計圈的復興美工。許嘉容表示，從青春歲月起，就長時間浸潤在水墨、水彩、油畫與雕塑的世界裡。她特別擅長國畫與水彩創作，高二時，更曾經在全台漫畫比賽中拿下第二名成績，展現紮實造型能力與細膩筆觸。在國中期間，她以 6000 元高價售出一幅〈飛天菩薩〉水墨畫，那是 30 年前上班族近半個月的月薪，對仍是國二學生的她來說，不只是收入，更是一記「可以走這條路」的肯定。

▲許嘉容斜槓成功。（圖／許嘉容提供）

畢業後，她投入廣告設計公司，專攻平面與展場設計，國內一家知名週刊，目前使用的平面標題，被改設計成具震撼感的 3D 立體視覺，讓文字彷彿要從版面中跳出來。不過廣告業沒日沒夜的趕稿節奏，也讓家人心疼她長期燃燒健康，勸她回到更自由的創作步調，她才忍痛告別這個能盡情揮灑創意的舞台，轉身投入星河改朝演藝圈發展。

▲許嘉容的畫作。（圖／許嘉容提供）

離開職場、轉戰螢光幕後，許嘉容仍不忘繼續在畫布與空間之間嘗試各種可能性。近年她積極投入馬賽克創作與展間設計，以細膩的拼貼語言和強烈色彩節奏，形成獨特視覺標記，作品在最近受到了建商青睞，邀請她規劃美術設計展間。許嘉容說，她還更進一步在最近受到信華公益畫廊邀展，計畫在展出公益藝術作品，未來她將一手持麥克風主持活動與節目，一手持畫筆畫出人生百態及美麗畫作。