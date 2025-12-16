柯震東暗巷慘遭圍毆！58歲戴立忍「一掌救命」　他驚呆：體力比我跟朱軒洋好

記者蕭采薇／台北報導

由九把刀執導、耗資台幣3億元重磅打造的奇幻動作鉅片《功夫》，16日正式宣布定檔2026年2月13日農曆春節上映！該片集結戴立忍、柯震東、朱軒洋、王淨、劉冠廷等豪華卡司。前導預告一曝光就震撼全網，58歲的金獎影帝戴立忍不僅化身「身懷絕技的流浪漢」，更展現驚人體能，讓柯震東都忍不住驚呼：「他的體力比我跟朱軒洋都還要好！」

▲柯震東（左）在九把刀新作《功夫》飾演萬年高中生，與朱軒洋（右）在暗巷被小混混痛毆。（圖／麻吉砥加提供）

自小學習跆拳道的戴立忍，笑稱年輕時就有武俠夢，沒想到從影多年終於在《功夫》圓夢，他幽默表示：「再晚幾年我可能也打不動了！」雖然片中造型是其貌不揚的流浪漢，但身手矯健，柯震東透露，在與韓國動作指導受訓時，戴立忍的體能狀態驚人，完全不輸給年輕一輩。

▲《功夫》導演九把刀透露，很久以前就認為「師父」這角色非戴立忍莫屬。（圖／麻吉砥加提供）

導演九把刀也坦言，雖然早就認定「黃駿」這個角色非戴立忍莫屬，但因為對方氣場太強，他其實「一直很怕他，不敢開口」，直到籌備關鍵期才鼓起勇氣邀約，沒想到戴立忍爽快答應，讓夢幻團隊順利成形。

▲影帝戴立忍在《功夫》圓夢挑戰演出動作片，他直呼：「補足多年遺憾！」（圖／麻吉砥加提供）

首度曝光的前導預告節奏緊湊，戴立忍一掌震碎牆壁的畫面氣勢驚人。故事描述柯震東與朱軒洋飾演的高中生，在被圍毆時意外被流浪漢戴立忍以「隔山打牛」神力相救，兩人隨即拜師學藝，並與正義感十足的王淨穿梭城市行俠仗義。

▲（左起）柯震東、王淨、朱軒洋在《功夫》中拜戴立忍為師，在城市裡行俠仗義。（圖／麻吉砥加提供）

海報視覺更是震撼，四人站在大佛肩上俯瞰城市，象徵新世代英雄的崛起；而飾演神祕反派「藍金」的劉冠廷在片尾驚鴻一瞥，以一指之力劃破磚牆，強大的壓迫感預示著正邪大戰即將引爆。

▲劉冠廷在九把刀新作《功夫》飾演神秘反派「藍金」，造型與角色都顛覆以往形象。（圖／麻吉砥加提供）

《功夫》改編自九把刀2001年連載的同名小說，是他等待了25年的夢想之作。為了還原小說中的奇幻武打，劇組特地聘請韓國頂尖動作團隊 Triple A，以及台灣金獎動作設計洪昰顥共同合作。九把刀興奮表示：「終於能向全世界觀眾分享我腦海中的功夫世界。」電影將於2026年大年初一檔期強勢賀歲。