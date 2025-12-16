高雄櫻花音樂節來了！　首波韓團卡司官宣「是BOYNEXTDOOR」

記者蔡琛儀／台北報導

第三屆高雄櫻花音樂節演唱會正式啟動將於明年3月 13、14、15 日於高雄夢時代盛大登場，今（16日）首度公布的卡司，正是剛於2025 MAMA奪下「最喜愛男子組合獎」的南韓人氣男團BOYNEXTDOOR。

▲BOYNEXTDOOR參戰高雄櫻花音樂節演唱會。（圖／寬寬提供）

BOYNEXTDOOR由成員SUNGHO、RIWOO、JAEHYUN、TAESAN、LEEHAN和WOONHAK組成，以率性自然的自信、魅力與充沛能量深受全球關注。成員們也積極參與創作，作品貼近真實日常。今年8月，他們在芝加哥Lollapalooza 帶來精彩舞台，再以全新作品〈The Action〉達成百萬銷量，持續拓展全球影響力。

BOYNEXTDOOR曾於去年4月首次來到高雄參加「GOLDEN WAVE in TAIWAN」，獲得現場粉絲熱烈回應；2025年4月3日在台北舉辦首次巡演，人氣爆棚，這次將是他們第三度訪台，也宣告將於櫻花音樂節演唱會上帶來獨家打造長達60分鐘的專屬舞台，成員們表示非常期待與粉絲們再次見面，希望無論是長期支持的粉絲或一般觀眾，都能享受這一場令人難忘的演出。