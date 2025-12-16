ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
李進良讚小禎新歡「比大谷翔平有味道」！　虧温昇豪免整大小眼：因為變小了

記者蕭采薇／台北報導

由温昇豪監製、主演的整形外科醫療影集《整形過後》開播後收視開紅盤，16日他與擔任醫療顧問的好友李進良醫師出席記者會，兩人一搭一唱展現十年好交情。李進良心情極佳，不僅大方祝福前妻小禎與新男友Alan的戀情，更幽默笑虧温昇豪想動「大小眼」手術卻被他勸退，原因竟是「眼睛越來越小了，看不出來」，逗得全場大笑。

▲▼《整形過後》 温昇豪 × 李進良媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）首圖

▲《整形過後》監製温昇豪、醫療顧問李進良。（圖／記者湯興漢攝）

聊到前妻小禎與小7歲男友Alan的新戀情，李進良展現大氣度送上祝福：「替她開心！」當被問及是否有看過兩人的親密影片，他不改幽默本色笑回：「我覺得他比大谷翔平更有味道，因為廚師都有廚師的味道嘛！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

而兩人的愛女Emma也將在劇中獻出處女秀，飾演温昇豪的女兒。李進良驕傲表示女兒表現超乎想像，雖然離專業演員還有進步空間，但只要女兒有興趣，全家一定力挺。他更透露已揪好親友團本週六準時收看，甚至大方邀約：「媽媽如果要帶新男友一起來看也很歡迎喔！」

▲▼《整形過後》 温昇豪 × 李進良媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

▲李進良為《整形過後》擔任醫療顧問。（圖／記者湯興漢攝）

被問及温昇豪是否需要「進廠維修」？兩人當場開啟互虧模式。温昇豪笑喊自己一直想改大小眼，但李進良卻死不幫他做。對此李進良立刻回擊：「我覺得他大小眼越來越不明顯，因為他眼睛越來越小了啊！」瞬間讓温昇豪哭笑不得。

不過温昇豪也幫好友平反，稱李進良其實是「勸退型醫師」，就像劇中張榕容的角色，常說服病人其實不需要動刀。李進良則補充，像温昇豪這種帥氣外型才需要好好維持，但真的不需要改變哪裡。

▲▼《整形過後》 温昇豪 × 李進良媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

▲温昇豪笑喊自己一直想改大小眼，但李進良卻死不幫他做。（圖／記者湯興漢攝）

《整形過後》播出後引發熱烈迴響，李進良透露診所諮詢量暴增，不少人直接拿著劇中角色的照片許願：「想要張榕容的臉、安心亞的身材。」他分析，東方人多半嚮往混血立體感，西方人則更常調整身材線條。

▲▼《整形過後》 温昇豪 × 李進良媒體茶敘。（圖／記者湯興漢攝）

▲李進良和温昇豪一起受訪，兩人一搭一唱展現十年好交情。（圖／記者湯興漢攝）

為了讓劇中手術畫面更逼真，李進良不僅提供專業諮詢，更親自下海擔任温昇豪的「手替」，將縫線、綁線等真實醫療手技直接帶進鏡頭。他揭密首集選擇高難度的「浮肋手術」開場，就是為了展現主角醫術高超，並告訴觀眾：「這部戲是玩真的。」《整形過後》每週六晚間9點在公視頻道首播，連播2集，晚間11點串流上線。

 

李進良小禎温昇豪

