破天荒！　樂團在IKEA屋頂開演唱會「電線從1樓拉到5樓」完成創舉

記者蔡琛儀／台北報導

來自台中的後搖樂團「步行者」，上週末完成戶外沈浸式演出企劃《城市裡的後搖》第二篇章，繼首站台中國家歌劇院後，這次選在台中重要地標「IKEA 宜家家居台中店」頂樓空中花園開唱，透過音樂與空間設計，與城市與聽眾建立更深層連結。

▲▼後搖樂團「步行者」在台中IKEA頂樓開唱。（圖／步行者 Pacers提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

演出延續傍晚開場的核心概念，帶領觀眾歷經白日、黃昏到夜晚的轉換。呼應IKEA場域特色，舞台以展示廳概念呈現，團員搬出多年來的演出證、黑膠、模型與收藏佈置空間，打造如同私人房間般的演出現場，傳遞簡單卻平靜的氛圍。

這場演出得來不易，吉他手祐鈞在首篇章完售後，親自帶著企劃書走進IKEA說明理念，隔日便接到行銷部門來電，展開長達半年的籌備。最大難關來自供電問題，團隊最終決定將發電機設於一樓，鋪設超過300公尺供電線至五樓，光當天佈線就耗時近六小時。

步行者表示，每一場《城市裡的後搖》都從零開始，從場地洽談、曲目編排到舞台細節，都是一次全新挑戰。演出結束後，團隊也宣布將與台中樂團OBSESS組成「歐步連線」，於跨年夜在文心森林公園圓滿戶外劇場限定登場。