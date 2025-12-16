ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

2026全台跨年晚會「完整版攻略」
最容易「讓曖昧無疾而終」的三種行為
陳喬恩「豪宅內部照」罕曝光
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

唐禹哲 蘇小軒 羅伯萊納 胡瓜 蕭敬騰 陳彥婷 唐綺陽 C羅

樂團主唱夜衝撞鬼！　濃霧中被叫名字「路中央還突跑出老人」

記者蔡琛儀／台北報導

人氣樂團「icyball冰球樂團」由主唱王、鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷組成，時隔4年推出第三張專輯《我很抱歉》，專輯延續80年代復古氛圍，最新主打歌曲〈不在乎〉MV找來各務孝太、邵奕玫（米米）主演，在深夜生活百貨賣場上演一段偷情約會戲碼，氛圍張力十足。

▲▼冰球樂團、各務孝太、邵奕玫〈不在乎〉。（圖／何樂音樂提供）

▲冰球樂團〈不在乎〉MV請到各務孝太、邵奕玫出演。（圖／何樂音樂提供）

〈不在乎〉由士捷編曲，邀請擅長R&B的金曲歌王陳建瑋製作，以極簡詞曲描寫曖昧中的祕密情感，被形容像房間裡無法忽視的大象，讓不少樂迷陷入懷舊循環播放。主唱王透露，早被陳建瑋作品中的幽默與深情吸引，氣質與樂團相當貼近。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聊到獵奇約會經驗，士捷分享曾飛往日本看King Gnu演唱會，形容是「在特別城市，和特別的人聽最重要的團」。Nelson則曾和另一半在紐西蘭挑戰15000英尺高空跳傘，自嘲想耍帥卻被風吹到臉歪嘴斜，畫面全毀。

▲▼冰球樂團、各務孝太、邵奕玫〈不在乎〉。（圖／何樂音樂提供）

▲冰球樂團推出新歌〈不在乎〉。（圖／何樂音樂提供）

最驚悚的是主唱王，大學時夜衝南投日月潭卻遇濃霧籠罩，途中還聽見有人呼喚他名字的聲音，差點撞上路中央的拾荒老人，同行對象卻完全沒看見。事後他學會對山林保持敬畏，只要夜衝經過土地公廟心裡都會默默致意。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

冰球樂團

推薦閱讀

太幸福！婚禮放他歌…下一秒超大咖男神真的現身了　新娘當場嚇哭

太幸福！婚禮放他歌…下一秒超大咖男神真的現身了　新娘當場嚇哭

4小時前

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」！暴瘦剩3字頭 未來動向曝光

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」！暴瘦剩3字頭 未來動向曝光

8小時前

打破見光死魔咒！阮經天飛韓寵小20歲女友　這一次「真的穩了」

打破見光死魔咒！阮經天飛韓寵小20歲女友　這一次「真的穩了」

8小時前

唐禹哲混血妻鬆口談第二胎！　「生小孩後很幸福」曝維繫感情秘訣

唐禹哲混血妻鬆口談第二胎！　「生小孩後很幸福」曝維繫感情秘訣

16小時前

說完「台灣就是國家」遭廠商退工作！被網暴N天…夢多：失去滿多錢

說完「台灣就是國家」遭廠商退工作！被網暴N天…夢多：失去滿多錢

2小時前

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！　疑32歲兒子弒母殺父

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！　疑32歲兒子弒母殺父

12/15 12:45

日女偶像「一週吃6天拉麵」不發胖！　3招自律原則反減5kg

日女偶像「一週吃6天拉麵」不發胖！　3招自律原則反減5kg

17小時前

魏如萱開戰網友「小帳疑被扒出」！護小21歲男友：我40幾歲腦袋清楚

魏如萱開戰網友「小帳疑被扒出」！護小21歲男友：我40幾歲腦袋清楚

9小時前

調解家寧一家人！　Andy怒揭現進度開嗆：誠意0

調解家寧一家人！　Andy怒揭現進度開嗆：誠意0

2小時前

胡瓜回鍋華視「首集收視出爐」！　他發豪語...承諾脫衣送機回饋粉絲

胡瓜回鍋華視「首集收視出爐」！　他發豪語...承諾脫衣送機回饋粉絲

22小時前

《RM》一次送走2人！5年製作人、崔丹尼爾畢業　韓網反應曝

《RM》一次送走2人！5年製作人、崔丹尼爾畢業　韓網反應曝

12/15 08:37

蕭敬騰愛妻痛失父親！　堅強曝「爸生前3態度」：工作如常

蕭敬騰愛妻痛失父親！　堅強曝「爸生前3態度」：工作如常

19小時前

熱門影音

安心亞首同台羅志祥尬舞　「穿性感黑bra」狂扭辣翻

安心亞首同台羅志祥尬舞　「穿性感黑bra」狂扭辣翻
蔡依林旅行不愛逛街　最重視「吃+睡覺」

蔡依林旅行不愛逛街　最重視「吃+睡覺」
婁峻碩首公開寶寶性別！　曝焦凡凡近況：是快樂媽咪

婁峻碩首公開寶寶性別！　曝焦凡凡近況：是快樂媽咪
向太被酸「好婆婆形象沒了」 大讚「郭碧婷回應」會做人

向太被酸「好婆婆形象沒了」 大讚「郭碧婷回應」會做人
大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國

大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國
蔡依林9點半睡覺還不夠！　靠荷爾蒙飲食：超愛白飯

蔡依林9點半睡覺還不夠！　靠荷爾蒙飲食：超愛白飯
遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣回：不喜歡就算了

遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣回：不喜歡就算了
蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因

蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因
李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了

李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了
李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位

李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位
「EXO見面會前5小時缺席」 張藝興發文道歉：已回北京

「EXO見面會前5小時缺席」 張藝興發文道歉：已回北京
結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我

結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

歐陽娣娣

歐陽娣娣

看更多

「EXO見面會前5小時缺席」 張藝興發文道歉：已回北京

即時新聞

剛剛
剛剛
32分鐘前0

王心凌攻蛋收官場倒數！　「極限加座」門票最後開賣

41分鐘前36

台女星北京險遭潛規則！他「約房間品酒」身分線索曝：有當官背景

56分鐘前20

龍千玉喪女13年終於入夢！　淚揭「不是輕生內幕」：女兒不是不要媽媽

1小時前0

帶5個月女兒被質疑「這麼小怎麼帶出門」 劉雨柔傻眼：不然放你家？

1小時前10

2026全台跨年晚會「完整版攻略」！　這5縣市有超大咖韓星

1小時前11

〈我問天〉被封台語國歌！翁立友公開練歌秘辛　見偶像臉紅心跳加快

1小時前0

胡瓜前進花蓮會鐵粉　一見面吃香腸先沮喪後開心

1小時前12

陳喬恩「豪宅內部照」罕曝光！衛浴區1設備超狂：堅持要裝真是明智

1小時前0

SJ高雄巨蛋確定加場「連嗨3天」！　E.L.F.會員需注意新售票規則

2小時前0

樂團主唱夜衝撞鬼！　濃霧中被叫名字「路中央還突跑出老人」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！
    4小時前163
  2. 爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」
    8小時前3657
  3. 打破見光死魔咒！阮經天飛韓寵小20歲女友
    8小時前63
  4. 唐禹哲混血妻鬆口談第二胎「生小孩後很幸福」
    16小時前45
  5. 說完「台灣就是國家」夢多遭廠商退工作
    2小時前12277
  6. 快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！
    12/15 12:453014
  7. 日女偶像「一週吃6天拉麵」3招自律原則反減5kg
    17小時前62
  8. 魏如萱開戰網友「小帳疑被扒出」
    9小時前84
  9. 調解家寧！Andy怒揭現進度開嗆
    2小時前64
  10. 胡瓜回鍋華視「首集收視出爐」
    22小時前205
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合