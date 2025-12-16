樂團主唱夜衝撞鬼！　濃霧中被叫名字「路中央還突跑出老人」

記者蔡琛儀／台北報導

人氣樂團「icyball冰球樂團」由主唱王、鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷組成，時隔4年推出第三張專輯《我很抱歉》，專輯延續80年代復古氛圍，最新主打歌曲〈不在乎〉MV找來各務孝太、邵奕玫（米米）主演，在深夜生活百貨賣場上演一段偷情約會戲碼，氛圍張力十足。

▲冰球樂團〈不在乎〉MV請到各務孝太、邵奕玫出演。（圖／何樂音樂提供）

〈不在乎〉由士捷編曲，邀請擅長R&B的金曲歌王陳建瑋製作，以極簡詞曲描寫曖昧中的祕密情感，被形容像房間裡無法忽視的大象，讓不少樂迷陷入懷舊循環播放。主唱王透露，早被陳建瑋作品中的幽默與深情吸引，氣質與樂團相當貼近。

[廣告]請繼續往下閱讀...

聊到獵奇約會經驗，士捷分享曾飛往日本看King Gnu演唱會，形容是「在特別城市，和特別的人聽最重要的團」。Nelson則曾和另一半在紐西蘭挑戰15000英尺高空跳傘，自嘲想耍帥卻被風吹到臉歪嘴斜，畫面全毀。

▲冰球樂團推出新歌〈不在乎〉。（圖／何樂音樂提供）

最驚悚的是主唱王，大學時夜衝南投日月潭卻遇濃霧籠罩，途中還聽見有人呼喚他名字的聲音，差點撞上路中央的拾荒老人，同行對象卻完全沒看見。事後他學會對山林保持敬畏，只要夜衝經過土地公廟心裡都會默默致意。