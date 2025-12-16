10歲霹靂舞世界冠軍踢館！　挑釁開嗆羅志祥：你會頭轉嗎

▲ Bboy NANA大展頭轉特技。（圖／開心果娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

羅志祥上週末一連兩天舉辦「2025羅志祥 30巡迴演唱會」壓軸回歸台北小巨蛋，首日暖場由「霹靂舞世界冠軍」Bboy NANA和 babyMINT粼粼同台合唱NANA與愛莎、林明禎合作的〈Turn It Up〉和〈剪刀石頭布〉，NANA演出時「大風車」再現，掀起尖叫聲。

NANA面對小巨蛋的萬人壓力測試，不僅完全不緊張，甚至還有點人來瘋，笑說：「我就是要用霹靂舞讓『小豬哥哥』的粉絲都關注我。」不過，平常什麼都不怕的NANA，見到偶像時也難免緊張，一度石化。當被問到是否會跳偶像的舞蹈，最喜歡的是〈精舞門〉，更大膽反問，「請幫我問小豬哥哥會不會頭轉？」公然和天王下戰帖。

今年10歲的霹靂舞世界冠軍Bboy NANA，已經有2首舞曲作品，分別與千田愛莎和林明禎合唱，這次為了羅志祥演唱會暖場，特別邀請因拍攝廣告結緣的babyMINT粼粼一起演出，NANA認為兩首歌的組曲有點難度，「幸好有同樣跳舞很厲害的粼粼姐姐一起合作。」粼粼也大讚NAＮA帥慘了，舞蹈相當有殺傷力，更以過來人的經驗勉勵NANA，「一定要相信自己，不斷的努力。」合唱版本令全場耳目一新，圈粉無數。

