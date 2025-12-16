八點檔男星還在幫光復災民！「保暖衣物送到了」：想做很多但能力有限

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

唐禹哲混血妻鬆口談第二胎！
「CORTIS穿搭」公式一次看
女偶像「週吃6天拉麵」反減5kg
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

唐禹哲 蘇小軒 羅伯萊納 胡瓜 蕭敬騰 陳彥婷 唐綺陽 C羅

亮哲還在幫光復災民！「保暖衣物送到了」：想做的事很多但能力有限

記者潘慧中／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖9月23日發生溢流，重創光復鄉。儘管已事隔約3個月，八點檔男星亮哲依然心繫災民，最近還送了一批保暖衣物，「光復救災計劃最後一波，達成！」

▲▼亮哲。（圖／翻攝自Instagram／checkitliang）

▲亮哲最近送了一批保暖衣物。（圖／翻攝自Instagram／checkitliang）

亮哲15日在社群網站鬆了一口氣地說，終於在下波寒流來之前，順利將保暖物資送到光復鄉弱勢災民手中。面對需求龐大的現實，他坦言：「想做的事很多，但能力有限，無法幫助所有人」，因此選擇把大家的善心化為最實際的「溫暖」送出去。

[廣告]請繼續往下閱讀...

在物資選擇上，亮哲有自己的考量與用心，「兩件式防風防雨保暖機能型外套，是以我個人經驗來說最實用的！冬可保暖防水，夏天可拆卸單穿當雨衣。」為此，他還自行買了幾件不同品牌的外套來做比對，再從中選擇出最合適的款式，並主動與廠商聯絡。

▲▼亮哲。（圖／翻攝自Instagram／checkitliang）

▲亮哲親自挑選外套款式。（圖／翻攝自Instagram／checkitliang）

對此，亮哲特別感謝廠商的支持，讓整個計畫得以更順利完成。他轉述基金會人員的回饋，「老人家們收到之後都很喜歡，甚至為了比愛心練了好久」，讓他十分感動。

▲▼亮哲。（圖／翻攝自Instagram／checkitliang）

▲忙於拍戲的亮哲依然心繫光復災民。（圖／翻攝自Instagram／checkitliang）

最後，亮哲向長期投入第一線的基金會人員致上感謝，「謝謝基金會的人一直默默在為災民和弱勢族群在努力，你們是最偉大的」。穿上和災民一樣的外套，彷彿就能感受到一樣的溫暖，「這是我身邊一群善良的人一起成就的冬日暖陽。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

亮哲光復救災

推薦閱讀

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」！暴瘦剩3字頭 未來動向曝光

爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」！暴瘦剩3字頭 未來動向曝光

5小時前

太幸福！婚禮放他歌…下一秒超大咖男神真的現身了　新娘當場嚇哭

太幸福！婚禮放他歌…下一秒超大咖男神真的現身了　新娘當場嚇哭

1小時前

打破見光死魔咒！阮經天飛韓寵小20歲女友　這一次「真的穩了」

打破見光死魔咒！阮經天飛韓寵小20歲女友　這一次「真的穩了」

5小時前

唐禹哲混血妻鬆口談第二胎！　「生小孩後很幸福」曝維繫感情秘訣

唐禹哲混血妻鬆口談第二胎！　「生小孩後很幸福」曝維繫感情秘訣

13小時前

日女偶像「一週吃6天拉麵」不發胖！　3招自律原則反減5kg

日女偶像「一週吃6天拉麵」不發胖！　3招自律原則反減5kg

14小時前

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！　疑32歲兒子弒母殺父

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！　疑32歲兒子弒母殺父

12/15 12:45

魏如萱開戰網友「小帳疑被扒出」！護小21歲男友：我40幾歲腦袋清楚

魏如萱開戰網友「小帳疑被扒出」！護小21歲男友：我40幾歲腦袋清楚

5小時前

胡瓜回鍋華視「首集收視出爐」！　他發豪語...承諾脫衣送機回饋粉絲

胡瓜回鍋華視「首集收視出爐」！　他發豪語...承諾脫衣送機回饋粉絲

19小時前

YTR陳彥婷「帶兒排女廁」遭路人側目　吐媽媽心聲：上個廁所很緊張

YTR陳彥婷「帶兒排女廁」遭路人側目　吐媽媽心聲：上個廁所很緊張

15小時前

蕭敬騰愛妻痛失父親！　堅強曝「爸生前3態度」：工作如常

蕭敬騰愛妻痛失父親！　堅強曝「爸生前3態度」：工作如常

15小時前

《RM》一次送走2人！5年製作人、崔丹尼爾畢業　韓網反應曝

《RM》一次送走2人！5年製作人、崔丹尼爾畢業　韓網反應曝

12/15 08:37

朴娜勑退出所有節目！親錄影片道歉：不想造成困擾，將透過法律釐清

朴娜勑退出所有節目！親錄影片道歉：不想造成困擾，將透過法律釐清

3小時前

熱門影音

安心亞首同台羅志祥尬舞　「穿性感黑bra」狂扭辣翻

安心亞首同台羅志祥尬舞　「穿性感黑bra」狂扭辣翻
蔡依林旅行不愛逛街　最重視「吃+睡覺」

蔡依林旅行不愛逛街　最重視「吃+睡覺」
婁峻碩首公開寶寶性別！　曝焦凡凡近況：是快樂媽咪

婁峻碩首公開寶寶性別！　曝焦凡凡近況：是快樂媽咪
向太被酸「好婆婆形象沒了」 大讚「郭碧婷回應」會做人

向太被酸「好婆婆形象沒了」 大讚「郭碧婷回應」會做人
大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國

大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國
蔡依林9點半睡覺還不夠！　靠荷爾蒙飲食：超愛白飯

蔡依林9點半睡覺還不夠！　靠荷爾蒙飲食：超愛白飯
遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣回：不喜歡就算了

遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣回：不喜歡就算了
蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因

蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因
李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了

李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了
李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位

李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位
「EXO見面會前5小時缺席」 張藝興發文道歉：已回北京

「EXO見面會前5小時缺席」 張藝興發文道歉：已回北京
結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我

結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

歐陽娣娣

歐陽娣娣

看更多

【毒駕飛車奪命】基隆婦外出買菜遭撞亡！老翁焦急協尋接噩耗崩潰

即時新聞

剛剛
剛剛
33分鐘前10

八點檔男星還在幫光復災民！「保暖衣物送到了」：想做很多但能力有限

1小時前0

國光女神出國第一次急診！「冒不正常紅疹」驚人醫藥費曝：還等好久

1小時前61

太幸福！婚禮放他歌…下一秒超大咖男神真的現身了　新娘當場嚇哭

1小時前0

辛龍曬照喊「相隔5年再戴耳機」　女兒成最強後盾

1小時前0

電商女王太狂！　合體飆戲「韓劇男神崔振赫」嗨喊：美夢成真！

1小時前20

快訊／名導羅伯萊納疑遭兒殺害！「前晚父子衝突」　警證實：他該負責

1小時前31

季芹北海道遇大爆雪！班機遭取消「母子3人漂流」嘆：兩天行程沒了

2小時前0

賓賓哥遭爆賣假佛牌斂財上億！　本人親上火線反擊：專業站得住腳

3小時前0

朴娜勑退出所有節目！親錄影片道歉：不想造成困擾，將透過法律釐清

4小時前3

生女狂撈500萬！熊熊急拚二胎先賺錢　深夜直播賣衣畫面曝

讀者迴響

熱門新聞

  1. 爆偷吃已婚富商「Dora證實離開樂天」
    5小時前3655
  2. 婚禮放他的歌…下一秒大咖男神真的現身了！
    1小時前101
  3. 打破見光死魔咒！阮經天飛韓寵小20歲女友
    5小時前63
  4. 唐禹哲混血妻鬆口談第二胎「生小孩後很幸福」
    13小時前45
  5. 日女偶像「一週吃6天拉麵」3招自律原則反減5kg
    14小時前62
  6. 快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！
    12/15 12:453014
  7. 魏如萱開戰網友「小帳疑被扒出」
    5小時前84
  8. 胡瓜回鍋華視「首集收視出爐」
    19小時前205
  9. YTR陳彥婷「帶兒排女廁」遭路人側目　吐媽媽心聲
    15小時前4
  10. 蕭敬騰愛妻痛失父親！　堅強曝「爸生前3態度」：工作如常
    15小時前1010
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合