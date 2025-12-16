八點檔男星還在幫光復災民！「保暖衣物送到了」：想做很多但能力有限

記者潘慧中／綜合報導

花蓮縣馬太鞍溪上游堰塞湖9月23日發生溢流，重創光復鄉。儘管已事隔約3個月，八點檔男星亮哲依然心繫災民，最近還送了一批保暖衣物，「光復救災計劃最後一波，達成！」

▲亮哲最近送了一批保暖衣物。（圖／翻攝自Instagram／checkitliang）



亮哲15日在社群網站鬆了一口氣地說，終於在下波寒流來之前，順利將保暖物資送到光復鄉弱勢災民手中。面對需求龐大的現實，他坦言：「想做的事很多，但能力有限，無法幫助所有人」，因此選擇把大家的善心化為最實際的「溫暖」送出去。

在物資選擇上，亮哲有自己的考量與用心，「兩件式防風防雨保暖機能型外套，是以我個人經驗來說最實用的！冬可保暖防水，夏天可拆卸單穿當雨衣。」為此，他還自行買了幾件不同品牌的外套來做比對，再從中選擇出最合適的款式，並主動與廠商聯絡。

▲亮哲親自挑選外套款式。（圖／翻攝自Instagram／checkitliang）



對此，亮哲特別感謝廠商的支持，讓整個計畫得以更順利完成。他轉述基金會人員的回饋，「老人家們收到之後都很喜歡，甚至為了比愛心練了好久」，讓他十分感動。

▲忙於拍戲的亮哲依然心繫光復災民。（圖／翻攝自Instagram／checkitliang）



最後，亮哲向長期投入第一線的基金會人員致上感謝，「謝謝基金會的人一直默默在為災民和弱勢族群在努力，你們是最偉大的」。穿上和災民一樣的外套，彷彿就能感受到一樣的溫暖，「這是我身邊一群善良的人一起成就的冬日暖陽。」