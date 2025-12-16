國光女神出國第一次急診！「冒不正常紅疹」驚人醫藥費曝：還等好久

記者潘慧中／綜合報導

Lala（蘇心甯）有「國光女神」的封號，不時會分享生活點滴。沒想到，最近前往美國旅行的她，意外體驗到「出國第一次急診」的經歷，讓粉絲看了都好擔心。

▲Lala出國第一次掛急診。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）



Lala解釋之所以掛急診，主要是因為免疫系統比較弱、時差還沒調過來，導致她好幾天都無法安穩入睡，外加就算身體狀況不佳，她仍勉強撐著，「安排好的行程，我就算沒睡也要跟上」，反而讓身體更加吃不消，「壓力很大。」

▲▼Lala最近飛去美國旅行。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）



雖然Lala後來終於調好時差，但體力在長期透支後，「身體開始有不明疼痛」，還出現「不正常的紅疹」。在自行上網查詢後，她發現症狀很像是皮蛇，隨即決定掛急診，檢查結果也證實「皮蛇無誤」。

▲Lala遊玩不忘分享美照。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）



Lala表示，「皮蛇＝帶狀皰疹，是水痘再活化的感染」，症狀包括身體會痠痛、刺痛、灼熱感、電流感，即使紅疹痊癒，病毒仍會潛伏在神經系統，而且很可能會引發神經痛，讓她直呼真可怕，「回台灣我要來打疫苗了！」

最後，Lala總結這次在美國就醫的實際感受，「在美國看醫生好貴又等好久」，光是掛號費和藥物就要7700多台幣，「好加在這次有買旅平。」

▲▼Lala分享醫藥費。（圖／翻攝自Instagram／lalababy625）



