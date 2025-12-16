太幸福！婚禮放他歌…下一秒超大咖男神真的現身了　新娘當場嚇哭

記者蔡琛儀／台北報導

周湯豪近日忙於《LOVE RAGE HOPE》專輯宣傳與「REALIVE - DELUXE」巡演，日前卻特地抽空驚喜現身粉絲婚禮。當新人進場播放專輯版〈TIL THE END〉結束後，音樂卻再度響起，周湯豪本人無預警現身，當眾獻唱〈TIL THE END〉走向新人，讓新娘當場感動爆哭，全場賓客先愣住、接著嗨到瘋狂尖叫、狂拍照錄影，讓現場幾乎要暴動。

▲▼ 周湯豪突襲當婚禮歌手。（圖／環球提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

周湯豪坦言，第一次擔任婚禮歌手其實相當緊張，「第一次來當婚禮歌手，在人生這麼重要的時刻，對我來說這個任務滿重大的，在後台的時候我自己其實挺緊張的，但那種緊張是有一種很幸福的感覺，很特別的經驗。」

而周湯豪一看到新娘落淚，他也被現場氛圍深深感染。回想創作〈TIL THE END〉時，腦海浮現的正是婚禮畫面，這回能親身唱進現場，對他而言彷彿完成了這首歌的使命，更喊話：「如果你要結婚的話說不定我會出現，我很喜歡祝福別人，這首歌就是我要送給即將結婚的每一位！」

▲周湯豪現身嗨爆全場 。（圖／環球提供）

近期結束福州、深圳、杭州巡演的周湯豪，感受到各地歌迷滿滿能量，被封為「雞湯豪」。他笑說，每次唱〈TIL THE END〉前都會問台下有沒有人要結婚，甚至有人直球告白「和你！」雖然笑回還沒準備好，但也開心這首歌成為婚禮熱門曲，希望持續把祝福傳遞出去，2026年「REALIVE - DELUXE」巡演也備受期待。