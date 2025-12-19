12月19日星座運勢／雙子有貴人相助！水瓶理智獲利 天秤有新投資消息
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：善待他人自己
感情：找到兩人平衡
財運：投資理智獲利
幸運色：卡其色
貴人：雙子
小人：處女
雙子座 ♊
工作：邏輯推演縝密
感情：心靈共振共鳴
財運：財富貴人相助
幸運色：橘色
貴人：處女
小人：射手
天秤座 ♎
工作：看懂需求市場
感情：放下心中期待
財運：新的投資消息
幸運色：藍色
貴人：天蠍
小人：巨蟹
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：解決客戶問題
感情：握有珍貴幸福
財運：買賣房產獲利
幸運色：黃色
貴人：天秤
小人：魔羯
金牛座 ♉
工作：學習與人合作
感情：全家和諧美滿
財運：計畫不易波動
幸運色：灰色
貴人：雙魚
小人：天蠍
處女座 ♍
工作：掌握每個機會
感情：想要單身寧靜
財運：關注市場情緒
幸運色：紫色
貴人：牡羊
小人：水瓶
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：恐懼自行遠離
感情：重視親友意見
財運：把握經濟形勢
幸運色：淡藍色
貴人：魔羯
小人：金牛
天蠍座 ♏
工作：成為投資專家
感情：相互扶持進步
財運：加強股票分析
幸運色：大紅色
貴人：巨蟹
小人：獅子
雙魚座 ♓
工作：放下嚴格心態
感情：祈禱幸運發生
財運：具備市場敏銳
幸運色：橘色
貴人：金牛
小人：天秤
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：強大成功決心
感情：聯繫親朋好友
財運：意外撿到錢財
幸運色：白色
貴人：水瓶
小人：牡羊
獅子座 ♌
工作：工作表現良好
感情：重視未來幸福
財運：調整預期目標
幸運色：棕色
貴人：獅子
小人：雙魚
射手座 ♐
工作：聆聽他人心聲
感情：父母深度溝通
財運：注意投資風險
幸運色：淡藍色
貴人：射手
小人：雙子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
