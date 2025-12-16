辛龍曬照喊「相隔5年再戴耳機」　女兒成最強後盾

記者張筱涵／綜合報導

歌手辛龍睽違5年正式回歸舞台，15日在社群平台發文寫下：「相隔五年，再戴起耳機，我的內心感恩著、感謝著。」短短一句話，道盡復出心境，也讓不少粉絲為之動容。

▲辛龍更新新照。



辛龍同步曝光一張近照，只見他身穿黑色皮外套、頭戴黑色帽子，側身調整耳機線，神情專注而沉穩，舞台燈光映照下更顯成熟韻味。照片中，他彷彿重新站回熟悉的位置，也象徵著時隔多年再度與舞台、音樂接軌的重要時刻。

貼文曝光後，湧入大量網友留言替他加油打氣。有粉絲留言：「期待不久的將來，屬於辛龍的演唱會，朝著台北小巨蛋前行吧！辛龍加油！」辛龍親自回應：「感謝妳。」也有網友寫下「非常棒，支持你～」、「辛龍你超棒，加油永遠支持你」、「泣然！歡迎！」、「謝謝你走過來了」，辛龍則一一回覆「感謝」、「正能量，感謝」，展現親切又真誠的一面。

此外，還有不少網友留言鼓勵：「希望能快點聽你的新歌」、「我們都會愈來愈好的」、「您的音樂給我不同感受，好聽！」、「會越來越好的，讓我們知道一個人也可以（何況你有最愛的女兒），期待你的演唱」、「歡迎龍哥，歌壇凱旋歸來」、「一直都很喜歡你的歌聲，這次出來希望你能跟以前一樣，也替你高興」，字字句句充滿溫暖與支持。

事實上，辛龍已於12月12日正式復出，首場演出獻給KPMG安侯建業集團，在2500名觀眾面前盡情演唱，現場掌聲不斷，氣氛熱烈。他坦言，5年的時間並不短，這段期間歷經人生重大變化，也曾在夢中見到已故愛妻劉真，情感依舊深刻。

▲辛龍日前復出上台演出。



值得一提的是，辛龍此次復出的造型全由女兒一手打理，他笑說女兒的時尚眼光「跟媽媽一樣好」，舞台服裝也是女兒親自挑選。談到女兒，辛龍語氣滿是溫柔，透露女兒目前仍在學校等他下班，讓他急著回家陪伴。

辛龍也分享，女兒很喜歡他在創作、寫歌時的模樣，尤其喜愛新歌〈一夫當關〉。他感性表示：「大家在不同行業都是一夫當關，有朋友就不會累，只要有勇氣就可以了。」一句話也被外界解讀為他對人生與音樂的新體悟。

至於未來規劃，辛龍表示節目通告會優先給好友，但仍希望等新MV剪輯完成後，再正式開始上節目受訪。此外，所屬公司也已著手安排演唱會計畫，只是時間尚未確定。