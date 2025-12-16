快訊／名導羅伯萊納疑遭兒殺害！「前晚父子衝突」　警證實：他該負責

記者田暐瑋／綜合報導

好萊塢名導羅伯萊納（Rob Reiner）和妻子蜜雪兒辛格於美國時間14日被發現陳屍在自宅，身上還有多處刀傷，32歲兒子尼克涉嫌重大，目前已被警方拘留，據悉，案發前一晚父子倆發生激烈爭執，洛杉磯警方直言，「尼克萊納必須對他們的死亡負責！」

綜合外媒報導，羅伯萊納在過世前一晚，出席脫口秀主持人康納歐布萊恩的聚會，當時和兒子尼克發生爭執，目擊者表示，當晚並未與羅伯萊納夫婦交談，不清楚爭執的具體內容。警方表示，32歲的尼克在案發當晚就被捕，現被關押在洛杉磯監獄，未獲保釋。

▲羅伯萊納夫妻疑似遭兒殺害。（圖／達志影像／美聯社）



第一時間發現父母屍體的是28歲的女兒羅米（Romy），警方表示，羅伯萊納家中並無強行進入的痕跡。發生如此悲劇，許多外媒質疑和尼克過去的毒癮有關，指出他曾多次進入戒毒所，甚至無家可歸，之後回家了卻又再次染毒，讓家人相當頭疼。

尼克當時透露，有一次被「隔離」在客房裡，和父母發生爭吵，「我完全被興奮劑搞得失控，連續幾天沒睡，開始砸壞客房裡的東西，包括電視和燈。」這次事件最終導致他再次進入戒毒所。

