打破見光死魔咒！阮經天飛韓寵小20歲女友　這一次「真的穩了」

阮經天10月時才被本刊獨家爆料，藏愛小20歲千金女友徐小姐，有趣的是，這段戀情並未重複阮經天過去「見光死」被發現就分手的鐵律，日前他還飛到韓國和徐小姐會合。據悉，是因徐小姐在被曝光後，持續保持低調，刪光網路足跡，獲得阮經天信任，所以這一次的愛情「真的穩了」。

▲阮經天（左）在電影殺青後，飛往韓國會見女友徐小姐（右），對於粉絲直擊，態度落落大方。（圖／翻攝自小紅書／鏡週刊）



阮經天一直有著情場浪子的形象，高知名度又是金馬影帝的他，身邊從不缺女伴，但過去他的床事細節被前女友爆料、講得鉅細靡遺，或是才剛跟女生約會幾天，行程就遭媒體全盤掌握，同框照被直擊，讓他有著極度不安全感，導致只要是和女生被拍到，就會分手，藉此保護自己的隱私。

▲阮經天（中）自「周處」再創事業高峰後片約不斷，才剛完成新片《阿茲海默警探》的拍攝。（圖／牽猴子提供／鏡週刊）

韓國探視 阮家人同行

▲在阮經天（戴帽者）現身曼谷機場，就是要出發去韓國見女友。（圖／翻攝自bibi的日常生活小紅書／鏡週刊）

這次和中國大陸籍、在韓國讀書的正牌女友徐小姐特別不一樣，畢竟本刊10月才曝光這段戀情，且從女生公開的社群資料中，發現了她來台灣和阮經天甜蜜的痕跡，例如從阮經天豪宅中望出去的窗景等照片，洩漏了他們特別的關係。

但阮經天並未選擇分手，而是在新戲殺青後，立刻飛往韓國，帶著弟弟、弟媳和徐小姐聚會，顯示徐小姐不僅沒被懷疑，還被阮經天的家人所接納，關係更穩定，據悉，是因為徐小姐完全符合他喜歡女生低調、聽話的特質。

▲阮經天（左）帶著徐小姐（右）和弟弟、弟媳在首爾街頭喝咖啡，顯見徐小姐也獲得阮家人接納。（圖／翻攝自小紅書／鏡週刊）

徐小姐在新聞曝光後，除了立刻關閉IG帳號，還進行徹底大清理，刪除了不少朋友，和阮經天有關聯的照片也全部清空，小紅書帳號還直接砍掉。就是這個舉動，顯示出徐小姐雖然有著足以出道的美豔外表，但沒有要藉著和阮經天的緋聞成名一波，甚得男友信任。

遠距戀愛 虜獲浪子心

▲阮經天女友徐小姐在新聞曝光後，火速清理社群帳號，低調態度讓阮經天放心。（圖／翻攝自that xu IG／鏡週刊）

此外，由於阮經天不喜歡女生太黏，徐小姐出身對岸、又在韓國讀書，這樣的遠距離戀愛，正好符合他需要自己空間的需求，這兩項條件加起來，完全虜獲了這位浪子需要安全感的心，讓他雖然在韓國約會被網友直擊，也不藏不躲，而是坦率的面對鏡頭。

但阮經天和徐小姐的戀情一開始並不這麼穩定，去年夏天徐小姐來台和他約會後，雙方因為距離的阻隔，加上男方事業忙碌，中間一度讓小天改愛別人，還被媒體拍到，即使如此，徐小姐都不吵不鬧，才終於等到這顆漂泊的心停靠。

▲阮經天（左）在事業火熱之際喪母，在曾寶儀（右）節目中說出這些年的心境變化。（圖／三立提供／鏡週刊）

