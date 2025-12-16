魏如萱開戰網友「小帳疑被扒出」！護小21歲男友：我40幾歲腦袋清楚

▲魏如萱（左圖）因和Ian（右圖）的「母子戀」，陷入小三疑雲，但魏如萱堅持愛到底。（翻攝自魏如萱臉書、Ian IG）



圖文／鏡週刊

金曲歌后魏如萱爆出熱戀男模Ian，介入男方與女友若盈的感情，遭批「知三當三」，這起緋聞的副作用持續發酵，讓魏如萱受到網友強烈批評。據悉，魏如萱為了止損，將當初和Ian的定情MV鏡頭拉掉重剪，刪除愛情重疊的證據。

因疑似介入Ian、若盈間的戀情，魏如萱形象受到重創，明年初的台北小巨蛋的演唱會更傳出開賣至今，還剩一大堆座位。之前魏如萱因愛上Ian，繼而邀請男方拍攝MV深化交流，據悉，在事件鬧得沸沸揚揚時，她為了不讓作品失去焦點，緊急將Ian的鏡頭全都拉掉重剪，導致該MV至今無法出土。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲魏如萱（右）邀請Ian（左）拍MV，成為相愛的證據，但爆出三角戀後，她已將MV重剪。（翻攝自魏如萱IG）



疑小帳辯解 駁影響感情

由於Ian留學美國，兩人有共識，這只是一段夏日戀情，能愛多久就愛多久，但距離並不影響魏如萱想愛的心情。Ian回美國後，魏如萱天天視訊和Ian傳情，且因為時區不同，都熬夜到凌晨3、4點，長出了黑眼圈，讓魏如萱羞認「都是為了他」；還要在寒假相聚，從夏天到冬天，繼續愛到底。

▲即使男友Ian（右）爆出和魏如萱的戀情，若盈（左）依舊和Ian出去約會。（翻攝自若盈Threads）



雖說如今已坦率認愛，和當時魏如萱沉默的態度大不相同，但有疑似是魏如萱本人的Threads小帳被扒出，種種「第一人稱」的語氣，極度還原魏如萱對這段戀情的態度。比如說網友發文，「即使三觀敗壞影響他人感情生活也是做自己，是吧是吧娃娃？」這小帳則回應，「說別人影響感情生活前，先看看那段感情本來穩不穩。」意思是Ian和若盈的感情本來就有問題，魏如萱「不過是接住了一顆早該掉下來的球。」

▲魏如萱明年初在台北小巨蛋開唱，但因票房慘澹遭網友奚落。



出大招封鎖 護愛硬起來

另一則回覆網友的留言，更是戰力超強，「抱歉，我四十幾歲，腦袋清楚、身體健康、愛得起也放得下。倒是你一把年紀還在網路上酸言酸語…」這個小帳只回覆和魏如萱相關的貼文，留言內容更是對號入座，只差沒直說自己就是魏如萱。

▲魏如萱疑似小帳的發言（紅框處），從透露的資訊中，幾乎能認證是本人。（讀者提供）



▲魏如萱為了捍衛愛情，疑似開小帳回覆（紅框處）網友，直接槓到底。



日前魏如萱才在「簡單生活節」上自曝，自己會封鎖討厭她的網友，「不喜歡我還特地留言幹嘛？」對照小帳的內容，可見魏如萱對於和Ian的愛情，捍衛得理直氣壯，也會「海巡」網友對她的評論，不管是愛情或情緒，全都透明到藏不住。



更多鏡週刊報導

拍MV定情／拍MV結緣新戲定情 女星閃婚前男團偶像升格新手媽