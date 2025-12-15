日女偶像「一週吃6天拉麵」不發胖！　3招自律原則反減5kg

記者蔡宜芳／綜合報導

日本偶像女團「may in film」成員湊iori（湊いおり），向來以「拉麵控」形象聞名，經常上傳品嚐各式拉麵的照片與心得，毫不避諱自己「一週吃六天拉麵」。她日前也分享「狂吃拉麵卻不發胖」的生活方式，在網路上引發熱烈討論。

▲湊iori經常在社群分享吃拉麵的心得。（圖／翻攝自X／mif_iori）

湊iori 10日在社群發文說：「一週吃六次麵的偶像，以還算穩定的速度每天跑步，擁有絕對不會變胖的堅強意志。」並同步曬出在跑步機上揮汗運動的影片。貼文一出，立刻吸引大量轉發與留言，不少粉絲對她能在高頻率吃拉麵的情況下仍持續運動，表示佩服與關注。

隔天，她再度更新貼文，自豪表示：「一週吃六次二郎系（重口味拉麵）拉麵的偶像成功減掉了5公斤的故事。」她也大方公開自己的方法，包括「讓兩餐之間間隔10個小時」、「盡量不吃西式甜點」、「每天早上跑步」。她也補充指出：「就我個人來說，只要持續這樣做，即使繼續吃二郎拉麵也沒有變胖！」同時公開減重前後的對比照片，真實呈現成果。

▲湊iori靠遵守3項原則維持身材。（圖／翻攝自X／mif_iori）