ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

唐禹哲混血妻鬆口談第二胎！
「CORTIS穿搭」公式一次看
女偶像「週吃6天拉麵」反減5kg
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

蕭敬騰 林光寧 Summer 羅志祥 張藝興 Melody 劉涵竹 婁峻碩

日女偶像「一週吃6天拉麵」不發胖！　3招自律原則反減5kg

記者蔡宜芳／綜合報導

日本偶像女團「may in film」成員湊iori（湊いおり），向來以「拉麵控」形象聞名，經常上傳品嚐各式拉麵的照片與心得，毫不避諱自己「一週吃六天拉麵」。她日前也分享「狂吃拉麵卻不發胖」的生活方式，在網路上引發熱烈討論。

▲▼日女偶像「一週吃6天拉麵」不發胖！　3招自律原則反減5kg。（圖／翻攝自X／mif_iori）

▲湊iori經常在社群分享吃拉麵的心得。（圖／翻攝自X／mif_iori）

湊iori 10日在社群發文說：「一週吃六次麵的偶像，以還算穩定的速度每天跑步，擁有絕對不會變胖的堅強意志。」並同步曬出在跑步機上揮汗運動的影片。貼文一出，立刻吸引大量轉發與留言，不少粉絲對她能在高頻率吃拉麵的情況下仍持續運動，表示佩服與關注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隔天，她再度更新貼文，自豪表示：「一週吃六次二郎系（重口味拉麵）拉麵的偶像成功減掉了5公斤的故事。」她也大方公開自己的方法，包括「讓兩餐之間間隔10個小時」、「盡量不吃西式甜點」、「每天早上跑步」。她也補充指出：「就我個人來說，只要持續這樣做，即使繼續吃二郎拉麵也沒有變胖！」同時公開減重前後的對比照片，真實呈現成果。

▲▼日女偶像「一週吃6天拉麵」不發胖！　3招自律原則反減5kg。（圖／翻攝自X／mif_iori）

▲湊iori靠遵守3項原則維持身材。（圖／翻攝自X／mif_iori）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

湊いおり瘦身減肥

推薦閱讀

蕭敬騰愛妻痛失父親！　堅強曝「爸生前3態度」：工作如常

蕭敬騰愛妻痛失父親！　堅強曝「爸生前3態度」：工作如常

3小時前

胡瓜回鍋華視「首集收視出爐」！　他發豪語...承諾脫衣送機回饋粉絲

胡瓜回鍋華視「首集收視出爐」！　他發豪語...承諾脫衣送機回饋粉絲

6小時前

唐禹哲混血妻鬆口談第二胎！　「生小孩後很幸福」曝維繫感情秘訣

唐禹哲混血妻鬆口談第二胎！　「生小孩後很幸福」曝維繫感情秘訣

1小時前

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！　疑32歲兒子弒母殺父

快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！　疑32歲兒子弒母殺父

11小時前

日女偶像「一週吃6天拉麵」不發胖！　3招自律原則反減5kg

日女偶像「一週吃6天拉麵」不發胖！　3招自律原則反減5kg

1小時前

YTR陳彥婷「帶兒排女廁」遭路人側目　吐媽媽心聲：上個廁所很緊張

YTR陳彥婷「帶兒排女廁」遭路人側目　吐媽媽心聲：上個廁所很緊張

3小時前

C羅加入《玩命關頭11》！馮迪索證實「量身打造角色」

C羅加入《玩命關頭11》！馮迪索證實「量身打造角色」

5小時前

朴娜勑「點滴阿姨」認了：非合法醫療人員！　親揭違法施術內幕

朴娜勑「點滴阿姨」認了：非合法醫療人員！　親揭違法施術內幕

6小時前

演反派竟收死亡威脅！八點檔男星外景「遭民眾飆罵驅離」

演反派竟收死亡威脅！八點檔男星外景「遭民眾飆罵驅離」

7小時前

女神卡卡演唱會舞者滑落舞台！　她「當場喊停」暖心關懷獲讚

女神卡卡演唱會舞者滑落舞台！　她「當場喊停」暖心關懷獲讚

3小時前

不只被阿信、周杰倫欽點！　超狂新人團砸數十億「登機翼」開唱

不只被阿信、周杰倫欽點！　超狂新人團砸數十億「登機翼」開唱

6小時前

《RM》一次送走2人！5年製作人、崔丹尼爾畢業　韓網反應曝

《RM》一次送走2人！5年製作人、崔丹尼爾畢業　韓網反應曝

16小時前

熱門影音

安心亞首同台羅志祥尬舞　「穿性感黑bra」狂扭辣翻

安心亞首同台羅志祥尬舞　「穿性感黑bra」狂扭辣翻
婁峻碩首公開寶寶性別！　曝焦凡凡近況：是快樂媽咪

婁峻碩首公開寶寶性別！　曝焦凡凡近況：是快樂媽咪
蔡依林旅行不愛逛街　最重視「吃+睡覺」

蔡依林旅行不愛逛街　最重視「吃+睡覺」
向太被酸「好婆婆形象沒了」 大讚「郭碧婷回應」會做人

向太被酸「好婆婆形象沒了」 大讚「郭碧婷回應」會做人
大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國

大陸粉絲中文喊「我愛你」　 GD冷回：這裡是韓國
蔡依林9點半睡覺還不夠！　靠荷爾蒙飲食：超愛白飯

蔡依林9點半睡覺還不夠！　靠荷爾蒙飲食：超愛白飯
遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣回：不喜歡就算了

遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣回：不喜歡就算了
李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了

李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了
蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因

蔡依林自曝原本天天熬夜　親揭開始9點半睡覺原因
李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位

李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位
「EXO見面會前5小時缺席」 張藝興發文道歉：已回北京

「EXO見面會前5小時缺席」 張藝興發文道歉：已回北京
結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我

結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

歐陽娣娣

歐陽娣娣

看更多

John Cena結束選手生涯！　23年WWE摔角傳奇正式退役

即時新聞

剛剛
剛剛
1小時前0

唐禹哲混血妻鬆口談第二胎！　「生小孩後很幸福」曝維繫感情秘訣

1小時前0

日女偶像「一週吃6天拉麵」不發胖！　3招自律原則反減5kg

3小時前0

YTR陳彥婷「帶兒排女廁」遭路人側目　吐媽媽心聲：上個廁所很緊張

3小時前58

蕭敬騰愛妻痛失父親！　堅強曝「爸生前3態度」：工作如常

3小時前21

女神卡卡演唱會舞者滑落舞台！　她「當場喊停」暖心關懷獲讚

6小時前20

朴娜勑「點滴阿姨」認了：非合法醫療人員！　親揭違法施術內幕

6小時前105

胡瓜回鍋華視「首集收視出爐」！　他發豪語...承諾脫衣送機回饋粉絲

6小時前20

不只被阿信、周杰倫欽點！　超狂新人團砸數十億「登機翼」開唱

6小時前10

張信哲罕洩浪漫感情觀！　絕美MV暗藏文學彩蛋

7小時前21

曹格見面會驚見「吳速玲分身」！　粉絲五官神似前妻忍不住多看一眼

讀者迴響

熱門新聞

  1. 蕭敬騰愛妻痛失父親！　堅強曝「爸生前3態度」：工作如常
    3小時前108
  2. 胡瓜回鍋華視「首集收視出爐」
    6小時前205
  3. 唐禹哲混血妻鬆口談第二胎「生小孩後很幸福」
    1小時前
  4. 快訊／好萊塢大導羅伯萊納夫妻遭砍殺雙亡！
    11小時前3014
  5. 日女偶像「一週吃6天拉麵」3招自律原則反減5kg
    1小時前
  6. YTR陳彥婷「帶兒排女廁」遭路人側目　吐媽媽心聲
    3小時前
  7. C羅加入《玩命關頭11》
    5小時前123
  8. 朴娜勑「點滴阿姨」認了：非合法醫療人員！
    6小時前4
  9. 八點檔男星外景「遭民眾飆罵驅離」
    7小時前42
  10. 女神卡卡演唱會舞者滑落舞台！她「當場喊停」暖關心
    3小時前41
ETtoday星光雲

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合