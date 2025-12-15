YTR陳彥婷「帶兒排女廁」遭路人側目　吐媽媽心聲：上個廁所很緊張

記者蔡宜芳／綜合報導

近來，網路熱議「帶男童上女廁」的議題，網友各有不同的看法。而YouTuber陳彥婷身為兩個兒子的母親，14日也遇到相同的問題，坦言「在『放手』跟『安全』上，總是非常的矛盾」。

▲陳彥婷育有兩個兒子。（圖／翻攝自Instagram／thetiffanychen）

陳彥婷表示，平時「1打2」其實還算應付得來，外出時也習慣找無障礙或親子廁所使用，但這天偏偏遇到無障礙廁所一直沒空出來的狀況，她只好牽著兒子改排女廁，沒想到，立刻就感受到旁人側目，「路人疑問地看著我，又看了一下黃金：『他上女廁嗎？』我腦袋閃過『啊…男童上女廁的問題』。」

面對突如其來的壓力，陳彥婷當下選擇改變做法，立刻拉著孩子走向男廁，蹲下來對兒子說：「媽咪會站在這裡等你，你自己進去上可以嗎？」孩子卻反問：「妳不能陪我嗎？」她雖然憂心，但還是安慰孩子說：「媽咪沒辦法，但我一定會在這裡等你出來。」後來，她也在門口不斷確認孩子是否聽得到自己的聲音，試圖在安全與規則之間找到平衡。

▲陳彥婷帶兒子排女廁被質問。（圖／翻攝自Instagram／thetiffanychen）

陳彥婷表示，短短幾分鐘的如廁時間，卻讓她緊張到不行，眼睛幾乎不敢離開門口，深怕一個眨眼就錯過孩子，「或許有些人覺得誇張，但….這時真實發生的事情。有些孩子在自己上廁所的幾分鐘裡，就跟爸媽永遠分開了。」

而陳彥婷雖然自己也很想上廁所，但如果她進女廁，就得讓兒子在人來人往的車站獨自等候，「要給孩子訓練獨立，適時地放手，但我的想法是現在這場合不適合訓練放手，所以立刻回家解決我的噴泉尿！」陳彥婷坦承說，她自認是個「心臟蠻大顆」的媽媽，但現在社會不同於以往，讓她在選擇「放手」和「安全」上，感到很矛盾，「之前看這議題還覺得離我蠻遠，但現在感受到這議題的重量。」

對此，網友紛紛表示「真的不懂現在的社會氛圍怎麼了」、「新時代的隱憂…想放手但環境又不如以前單純」、「母親帶男童進女廁，身為路人我支持，各位又不是不鎖門」、「很多百貨女廁開始設置男童小便斗，希望未來每一間女廁都能有，對家長和孩子都友善很多」。