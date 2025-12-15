《SMTM》歌手騙女粉「去飯店性騷」！　受害者崩潰：每天都痛苦

記者張筱涵／綜合報導

近日南韓網路社群出現一則長文，引發高度關注。一名女性網友在社群平台發文，指控自己曾在未成年時期，與一名男性友人單獨相處過程中，遭遇嚴重身心創傷與非自願的身體接觸。該名網友表示，事件對其造成長期心理影響，目前仍持續接受藥物與心理治療，並坦言曾因痛苦過大而出現極端念頭。

根據該名網友的說法，文中所指控的對象為南韓饒舌歌手Owen Ovadoz。他曾出演饒舌節目《Show Me The Money》第三、第四季，因節目曝光而打開知名度。然而近年來，他多次因爭議性言行成為話題人物，在K-POP與嘻哈圈內爭議不斷。

發文者指出，事件發生於她仍為未成年之際，當時為了觀看Owen的演出，於夜間在外地等候。她表示，Owen曾多次要求她回家，她也表明會搭乘首班車，但隨後卻收到對方傳來的飯店地址，以及已代為叫車的截圖畫面，並要求她直接搭乘計程車前往，她在文中強調，自己曾多次明確拒絕並表示不需要協助，但最終仍在對方的堅持下，與其一同前往飯店。

該名女性聲稱，在飯店內部，她多次遭遇自己並不希望發生的身體接觸，即便已清楚表達拒絕、並試圖迴避相關行為，對方的接觸行為仍反覆出現。她指出，直到朋友察覺異狀並報警後，自己才得以離開現場。她認為，整起事件是在完全違背其意願的情況下發生。

貼文中同時附上多張對話截圖與叫車畫面，顯示雙方曾就飯店位置與搭車事宜有所往來。該名網友表示，目前案件已進入司法程序，但因精神狀況瀕臨極限，才選擇在案件尚未結案的情況下公開自身經歷。她強調，發聲並非出於報復，也不是為了攻擊特定人士，而是希望避免類似事件再次發生，讓受害者不必因恐懼而選擇沉默。

該名女性網友在貼文最後表示，希望對方至少能體會她所承受痛苦的一部分，並懇請外界協助轉發，直言「每天都非常痛苦，真的快撐不下去了」。

值得注意的是，Owen Ovadoz過去亦曾因言行引發爭議。此前他曾被指對女團 LE SSERAFIM 發出疑似帶有威脅意味的言論，也曾針對ITZY成員留真發表具性暗示的發言，相關內容在網路上引發強烈反彈，而目前他的社群平台全數關閉，所屬相關單位尚未對此作出正式公開回應。

【網友全文】

首先，在和 Owen 發生那件事情之後，我在精神上受到了非常嚴重的傷害，

至今仍持續接受藥物治療與心理治療。

今天真的太痛苦了，甚至一度嘗試自殺但未遂，

情緒突然全面潰堤才寫下這篇文章，如果內容顯得雜亂，真的很抱歉。

事情發生的當時，我仍是未成年人，

為了見 Owen，我在江原道的夜店演出現場通宵等待。

Owen 多次叫我回家，

我也說會搭第一班車回家，

但之後卻突然收到他透過私訊傳來的飯店地址。

一開始我拒絕了，

因為我以為只是他覺得我沒有地方去、想讓我休息一晚，

但後來 Owen 親自把叫計程車的紀錄截圖傳給我。

我一再表示「我真的沒事，不去也可以」，

但 Owen 卻說「車都叫了，直接搭就好」。

直到那時，我都以為是要回我家，

結果 Owen 突然自己上了計程車，

我最後只能和他一起前往飯店。

在飯店裡，我多次遭遇自己並不希望發生的身體接觸。

即使我清楚表達「不要」的意思、也用行為閃避，

對方的接觸行為仍然反覆出現。

這樣的情況不斷重複，

直到我失去聯絡，朋友察覺異狀並報警，我才好不容易得以離開。

我認為，那天我所經歷的一切，

完全是在違背我自身意願的情況下發生的。

我之所以選擇公開這件事，

不是出於個人情緒，

也不是為了攻擊任何特定人士，

而是衷心希望不要再出現像我一樣的受害者。

我喜歡音樂很久了，

身為一名粉絲，我害怕如果有人再次遭遇同樣的事，

那可能會是因為我的沉默。

因此我不再選擇隱瞞，

只在公共利益所需的範圍內，記錄並陳述事實。

這篇文字不是為了報復，

也不是為了摧毀任何人，

只是希望讓類似的情況不再重演，

並創造一個讓受害者不必因恐懼而保持沉默的環境。

謝謝你願意讀完。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995