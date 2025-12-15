《狙擊蝴蝶》陳妍希謊言曝光開虐！戲迷火大開罵　編劇急上火線發聲

記者田暐瑋／綜合報導

現代愛情陸劇《狙擊蝴蝶》由陳妍希、周柯宇主演，禁忌姊弟戀在大陸掀起轟動的追劇現象，熱度大破27000大關，最新一集卻上演虐心橋段，引來不少劇迷不滿，對此，編劇徐一天發文解釋會更改劇情設定的原因，更呼籲：「罵編劇別罵角色。」

《狙擊蝴蝶》由台灣導演黃天仁執導，找來《棋魂》編劇徐一天聯手操刀，花了整整3天將原本平庸的故事劇情進行大改版，將原本平鋪直敘的2016年與2024年兩段完整時間線「直接打碎」，重新改成時間軸穿插。

－－－以下有雷－－－

在最新一集中，岑矜（陳妍希飾）欺騙李霧（周柯宇飾）要一起到美國工作的謊言曝光，女主角忍痛說出分手，從原本大撒糖的高甜劇情，一瞬間成了面臨分道揚鑣的虐心結局，引來大批粉絲抗議，對此，編劇徐一天表示，劇中角色之間的情感矛盾並非單純的年齡問題，而是由於年齡差異所導致的心智成熟度不同與權力不對等。

以男主李霧（周柯宇飾）為例，他的愛情表現出純粹與偏執，對於分手的感受則是信仰的崩塌；而女主岑矜（陳妍希飾）的理性分手則是出於對雙方未來的考量，面對的道德壓力讓她倍感煎熬，這些情感的描繪使劇情更加立體，「李霧的痛是發現幸福是鏡花水月的一腳踩空，岑矜的痛則是鈍刀子割肉，並沒有誰比誰更愛之分。」

對於因為大改原著劇情，導致粉絲不滿分手虐心劇情，徐一天表示全劇創作理念是「分開是為了更好地重逢」，更替演員們緩頰：「如果覺得虐到了，不要罵姐姐和弟弟，罵編劇吧……」

