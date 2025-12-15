ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
泰勒絲發員工獎金「總金額高達61億」
今晚再急凍！　下波變天時間曝
蕭敬騰岳父林光寧病逝！
田依甯、涂善存合體做公益　「許願單曝光」粉絲全嚇傻

記者許逸群／台北報導

演員田依甯長期關注社會公益，今年再度受邀站台名人二手拍活動，攜手從籃球場跨界的全方位演員涂善存，一同為桃園教養院募集善款。兩人親力親為整理義賣品，將愛心化為實際行動，持續傳遞到需要關懷的角落，用自身影響力為弱勢族群發聲。

▲田依甯與涂善存合體做公益。（圖／經紀人提供）



本次名人二手拍主要受益對象是財團法人桃園市李林樹社會福利基金會附設的桃園教養院。田依甯從前期物件整理、打標分類到現場陳列、熱情叫賣，皆親力親為，與粉絲近距離互動。她笑稱每次活動結束都得「好好補眠好幾天」，但看到善款順利募集、愛心被延續，一切辛勞都值得。



▲▼田依甯長年積極投入公益活動。（圖／經紀人提供）



公益行列今年迎來暖心新面孔涂善存。他近年憑藉作品《我們6個》成功奠定溫暖可靠的大哥哥形象，陽光氣質與情感厚度兼具。涂善存首次受邀便展現極大熱忱，特別加碼捐出極具收藏價值的「善存公益親簽球衣」及親筆書寫的小卡片進行競標，希望透過自身影響力，號召更多人加入行善行列。

儘管投入公益消耗大量體力，田依甯目前仍無法放慢腳步。她已如火如荼地投入名師家教秘密訓練，準備明年開鏡的新戲，力求帶給觀眾耳目一新的突破性演出。同樣是形象正向、深受觀眾喜愛的涂善存，也將在新戲中肩負吃重的角色。兩人都謙虛表示，最終成果仍需交由作品與觀眾來檢驗。

令人意外的是，當被問及未來的「許願角色清單」時，這兩位螢光幕前形象溫暖、長期投入社會服務的藝人，竟不約而同都想挑戰頹廢或反派角色，試圖打破既有框架！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

田依甯涂善存

