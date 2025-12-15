ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《RM》一次送走2人！5年製作人、崔丹尼爾畢業　韓網反應曝

記者張筱涵／綜合報導

韓綜《Running Man》14日播出最新一集，節目中接連送別合作多年的製作人與臨時成員，場面溫馨又充滿笑點，引發觀眾熱烈討論。

▲▼running man。（圖／翻攝自韓網）

▲《Running Man》製作人馨仁確定離開。（圖／翻攝自韓網）

節目一開始，成員們為開場拍攝做準備時，Haha突然拿出護唇膏塗抹，讓其他人一頭霧水，還笑問「是在做置入嗎？」Haha 隨即解釋，這是節目製作人馨仁送給成員們的禮物。對此，劉在錫也正式向觀眾說明，馨仁製作人因即將生產，這一集將是她最後一次參與《Running Man》錄製，為長達5年的合作畫下句點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

成員們也在節目中一一向馨仁製作人表達感謝。金鍾國提到她從助理導演一路做到主製作人，劉在錫則補充「她一開始就是從副導演做起的」，金鍾國笑說「她是負責我的，跟著我真的很辛苦」，劉在錫立刻接話虧「她說因為你真的很累」，逗得全場大笑，也讓這場離別多了《Running Man》特有的幽默氣氛。

除了製作人的離開，節目也宣布第二代「租借成員」崔丹尼爾正式畢業。崔丹尼爾在節目中坦言，能以租借成員身分參與節目非常感謝。Haha開玩笑虧他「來這裡之後才知道自己沒什麼擅長的吧」，崔丹尼爾則自嘲回應，過去一直以為大家說他「反應慢」是在開玩笑，直到來到節目後才發現「原來是認真的」，一番話笑翻全場。

崔丹尼爾也感性表示，《Running Man》是自己人生中非常感激的一個節目。金鍾國則拍拍他說「以後再回來」，還順勢點名某位「出去後就不回來的人」，再度引發話題。

▲▼running man。（圖／翻攝自韓網）

▲崔丹尼爾將從《Running Man》畢業。（圖／翻攝自韓網）

節目播出後，韓網反應兩極但討論熱烈。有網友直言「製作人終於換了，希望能有新氣象」、「長壽節目真的很吃製作人功力，換人也算是刷新」，也有人為馨仁製作人打氣，留言表示「原來是在孕期離開，這段時間真的辛苦了，祝順產」、「一直都有在看節目，惡評真的太過分了」。對於崔丹尼爾的畢業，不少觀眾也感到惋惜，認為「其實滿好笑的，很可惜要走了」、「租借成員制度不錯，負擔小也有新鮮感」。

在一次節目中同時送別長年合作的製作人與固定出演的租借成員，《Running Man》再度迎來轉折點。面對製作團隊與成員的更迭，觀眾也期待節目在未來能帶來新的活力與不同面貌。

