汪小菲來台！力挺好友李進良新作　孕妻馬筱梅曲線玲瓏會藏肚

獨家／直擊汪小菲力挺好友李進良新作　孕妻馬筱梅曲線玲瓏會藏肚

▲汪小菲帶著老婆馬筱梅去參加好友李進良投資戲劇作品《整形過後》首映會。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

由温昇豪擔任監製及主演的影集《整形過後》，上周二（9日）在台北市西門町舉辦首映會，現場除了所有演員到齊星光熠熠之外，投資方兼醫療顧問的李進良好友汪小菲也低調到場支持，晚間9點半左右汪小菲和老婆馬筱梅與李進良一起走出戲院，一行人再去附近的餐酒館餐敘。日前傳出懷孕好消息的馬筱梅當晚穿著保暖毛線外套加緊身長褲，側身雖然可見小腹隆起，背影也略為變寬，但很會藏肚的她身材曲線仍是玲瓏有致。

獨家／直擊汪小菲力挺好友李進良新作　孕妻馬筱梅曲線玲瓏會藏肚

▲汪小菲與馬筱梅離開首映會前往附近的餐酒館與李進良碰頭。（圖／本刊攝影組）

獨家／直擊汪小菲力挺好友李進良新作　孕妻馬筱梅曲線玲瓏會藏肚

▲夫妻倆抵達餐酒館，看得出身材原本纖細的馬筱梅因懷孕體型微微變寬。（圖／本刊攝影組）

途中，汪小菲下車到超商買了一瓶飲料，隨後帶著老婆與2名女性友人會合，4人一起前往劇組在西門町一家餐酒館舉辦的餐會。李進良、温昇豪及曹蘭等人也先後到達。汪小菲今年5月與結婚一年的老婆馬筱梅在北京補辦婚禮，身為媒人與多年好友身分的李進良不但到場祝賀，還在婚禮上致詞，足見李進良在汪小菲心中的地位，因此李進良投資的影集他自然也同樣會現身力挺。

特別的是連李燕的前夫、彰化縣議長謝典林也到餐酒館支持好友李進良，看得出李進良的人脈之廣。而在藝人都進入餐酒館後，還在餐廳門口的李進良身邊圍繞了幾名女性，幾人開心與李進良自拍合影，隨後李進良才進入餐廳。

獨家／直擊汪小菲力挺好友李進良新作　孕妻馬筱梅曲線玲瓏會藏肚

▲李進良的好友謝典林也現身《整形過後》的餐敘。（圖／本刊攝影組）

獨家／直擊汪小菲力挺好友李進良新作　孕妻馬筱梅曲線玲瓏會藏肚

▲李進良到場時不少人找他合影，人緣極好。（圖／本刊攝影組）

獨家／直擊汪小菲力挺好友李進良新作　孕妻馬筱梅曲線玲瓏會藏肚

▲《整形過後》製作人温昇豪與演員曹蘭也抵達餐敘現場。（圖／本刊攝影組）

晚間10點多，汪小菲和老婆馬筱梅及2名女友人走出餐酒館先行離開，與其他人道別後一起走向汪小菲的廂型車，走在前方的汪小菲放慢腳步多次停下回頭等候老婆，馬筱梅跟女性友人則邊走邊開心聊天，心情與身體狀態感覺都滿不錯。半路上汪小菲先放兩名女友人下車，10點37分，車子載著夫妻倆回到台北市信義區的住處。

▲晚上十點多汪小菲與馬筱梅先離去，但沿路馬筱梅與友人仍聊個不停。（圖／本刊攝影組）

▲馬筱梅很會藏肚，只有在側身時才會看到隆起的孕肚。（圖／本刊攝影組）

▲汪小菲不時回頭看馬筱梅有沒有跟上，隨後一同上車返家。（圖／本刊攝影組）
 

羅志祥演唱會合體DJ SODA 　火辣變電音派對

