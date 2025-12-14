蕭敬騰岳父林光寧病逝！　Summer發文慟「我沒有爸爸了」

記者蔡宜芳／綜合報導

蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧在9月曾經傳插管急救，好不容易出院，10月又傳在中秋節前住進加護病房。當時，蕭敬騰受訪僅表示「病情挺麻煩」，未詳細說明狀況，然而，他的妻子Summer 14日發文證實父親已經去世。

▲蕭敬騰的妻子Summer是林光寧的女兒。（圖／翻攝自Facebook／蕭敬騰 Jam Hsiao、Summer Lin）

Summer表示，父親林光寧已於13日下午3點30分離世，享壽75歲「從9月到昨天，老爺經歷三次搶救，前兩次都順利過關。這一次，他離開了。」她透露，父親因吸入性肺炎入院，住院期間陸續出現新症狀，需多科主治醫師交叉會診，治療過程相當辛苦。

▲林光寧（右二）於13日病逝。（圖／翻攝自Facebook／Summer Lin）

這三個月來，Summer只要人在台北，幾乎每天都到病房陪伴、與父親聊天，早已成為一家人的生活日常。弟弟負責唱歌跳舞逗他開心，蕭敬騰則替岳父按摩、拉耳朵，她自己則報告家中大小事，甚至刻意和母親、弟媳大聲聊天，只為讓父親不感到孤單，「每天老爺用盡力氣回覆的幾個字、揮的幾下手，成為我們全家的動力。」

▲Summer證實父親過世。（圖／翻攝自Facebook／Summer Lin）

然而，告別終究來臨。Summer坦言：「昨晚睡前躺在床上，想著今天起床不用再去北醫了，明明是空空的感覺 ，胸口卻有大大的異物壓迫。」她透露這兩天哭到視線模糊，連換了三種眼藥水都無法緩解，沉痛直說：「沒有爸爸了，我沒有爸爸了，我很想他。」