新北耶誕城擠爆5萬人！告五人、動力火車接力開唱　主持人陳漢典隔空放閃

記者孟育民／新北報導

2025新北歡樂耶誕城「巨星耶誕演唱會－The Greatest Show」，今（14日）華麗卡司接力引爆新北市市民廣場，9組人氣歌手吸引大批歌迷到場朝聖，包含告五人、王ADEN、GX 鼓鼓呂思緯 蕭秉治、HUR+、J.Sheon、婁峻碩SHOU、高爾宣OSN、熊仔及動力火車，連番精彩演出讓現場尖叫聲不斷，吸引超過5萬人到場，即便天氣寒冷仍難抵粉絲熱情。

▲告五人開場。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）

巨星耶誕演唱會氣氛持續狂熱到最高點！「黃金主持鐵三角」曾子余、陳漢典及朵拉 謝雨芝以機智又幽默的串場全程炒熱現場氣氛，陪伴觀眾度過最歡樂、最HIGH的週末夜晚。陳漢典在現場不忘放閃Lulu，先是笑說冷到嘴唇發白，甜說：「我還是覺得好冷，因為她沒來，但她有在看直播。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲曾子余、陳漢典及朵拉擔任主持人，默契絕佳。（圖／新北市政府觀光旅遊局提供）



壓軸登場的「金曲演唱組合」動力火車，帶來〈趁少年〉、〈外套〉、〈忠孝東路走九遍〉及〈我很好騙〉多首經典曲目，以兼具搖滾張力與情歌渲染力的舞臺魅力，一首接一首挑動觀眾情緒，全場歌迷默契十足，齊聲合唱響徹現場，將氣氛推向巔峰。



