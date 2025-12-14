《黑澀會》女星「兒子每2小時醒一次」　產後6月吐育兒心聲：好累

記者王靖淳／綜合報導

前黑澀會美眉黃鈺文（米奇）2023年認愛國外男友，隔年年底公開懷孕喜訊，並在今年6月平安生下兒子Jax。平時會透過社群記錄生活的她，今（14）日發文分享育兒心得，同時也坦言：「真的很累，但是我們會加油的。」

▲黃鈺文分享育兒心得。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

黃鈺文一開頭就先問道「不知道有沒有新手爸媽跟我們一樣」，透露兒子目前的睡眠狀況依舊不穩定，到了晚上仍然是「每兩小時就醒一次，有時候甚至一個小時一次」，讓她和老公感到相當疲憊。不過，她表示雙方早已達成共識，決定讓兒子「六個月前就是要抱好、抱滿」，要先把安全感給足。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著兒子邁入六個月，黃鈺文近期開始嘗試一點點睡眠練習。她強調，這並非要強制兒子變乖，只是希望他能睡好一點。然而，黃鈺文坦言，過去因為習慣抱到全睡再放下，導致兒子很容易一碰床就醒，「他也還在學習——原來醒來是可以再自己睡回去的。」

▲黃鈺文今年6月產子。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

談到育兒心得，黃鈺文表示真的好累，但每當看著兒子熟睡的臉龐，內心又會湧現出幸福的滿足感。她在文末感性地表示「有一種炫富，是不急著讓你睡過夜，而是有時間陪你把睡覺學會」，同時也不忘向老公喊話：「我們會加油的。」