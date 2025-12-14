ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

泰勒絲發員工獎金「總金額高達61億」
6個「顧人怨」的壞習慣
蕭敬騰岳父林光寧病逝！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

羅志祥 王彩樺 游安順 洗菜 曾國城

《黑澀會》女星「兒子每2小時醒一次」　產後6月吐育兒心聲：好累

記者王靖淳／綜合報導

前黑澀會美眉黃鈺文（米奇）2023年認愛國外男友，隔年年底公開懷孕喜訊，並在今年6月平安生下兒子Jax。平時會透過社群記錄生活的她，今（14）日發文分享育兒心得，同時也坦言：「真的很累，但是我們會加油的。」

▲▼米奇。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

▲黃鈺文分享育兒心得。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

黃鈺文一開頭就先問道「不知道有沒有新手爸媽跟我們一樣」，透露兒子目前的睡眠狀況依舊不穩定，到了晚上仍然是「每兩小時就醒一次，有時候甚至一個小時一次」，讓她和老公感到相當疲憊。不過，她表示雙方早已達成共識，決定讓兒子「六個月前就是要抱好、抱滿」，要先把安全感給足。

[廣告]請繼續往下閱讀...

隨著兒子邁入六個月，黃鈺文近期開始嘗試一點點睡眠練習。她強調，這並非要強制兒子變乖，只是希望他能睡好一點。然而，黃鈺文坦言，過去因為習慣抱到全睡再放下，導致兒子很容易一碰床就醒，「他也還在學習——原來醒來是可以再自己睡回去的。」

▲▼▲黃鈺文本月14日產子。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

▲黃鈺文今年6月產子。（圖／翻攝自Instagram／mickeyhuang0126）

談到育兒心得，黃鈺文表示真的好累，但每當看著兒子熟睡的臉龐，內心又會湧現出幸福的滿足感。她在文末感性地表示「有一種炫富，是不急著讓你睡過夜，而是有時間陪你把睡覺學會」，同時也不忘向老公喊話：「我們會加油的。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

黃鈺文米奇我愛黑澀會懷孕結婚

推薦閱讀

蕭敬騰岳父林光寧病逝！　Summer發文慟「我沒有爸爸了」

蕭敬騰岳父林光寧病逝！　Summer發文慟「我沒有爸爸了」

1小時前

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

4小時前

劉涵竹公開網友私訊「被騷擾4年」！　怒曝瘋狂行徑：尋求法律協助

劉涵竹公開網友私訊「被騷擾4年」！　怒曝瘋狂行徑：尋求法律協助

46分鐘前

婁峻碩首公開寶寶性別！　甜曝跨年陪焦凡凡工作：陪她到最後

婁峻碩首公開寶寶性別！　甜曝跨年陪焦凡凡工作：陪她到最後

3小時前

Melody發現閨密被綠不說破　「當沒看到」曝背後殘酷原因

Melody發現閨密被綠不說破　「當沒看到」曝背後殘酷原因

1小時前

張藝興發文道歉！　「EXO見面會前5小時缺席」親揭原因：已到北京

張藝興發文道歉！　「EXO見面會前5小時缺席」親揭原因：已到北京

4小時前

優格姐姐曬15年前實習照　「中分黑長髮太青澀」網認不出來

優格姐姐曬15年前實習照　「中分黑長髮太青澀」網認不出來

1小時前

日本福岡驚傳持刀傷人「粉絲看演唱會遭刺傷」　60歲嫌犯逃逸中

日本福岡驚傳持刀傷人「粉絲看演唱會遭刺傷」　60歲嫌犯逃逸中

2小時前

吳怡霈日本尪疑惑「台薑母鴨桌椅好矮」　岳父13字回擊秒結束對話

吳怡霈日本尪疑惑「台薑母鴨桌椅好矮」　岳父13字回擊秒結束對話

5小時前

泰勒絲發獎金「總金額高達61億台幣」　員工打開親筆信…掩面淚崩

泰勒絲發獎金「總金額高達61億台幣」　員工打開親筆信…掩面淚崩

6小時前

YTR小吳崩潰喊「出事啦」！　17萬訂閱副頻道恐找不回

YTR小吳崩潰喊「出事啦」！　17萬訂閱副頻道恐找不回

2小時前

《黑澀會》女星「兒子每2小時醒一次」　產後6月吐育兒心聲：好累

《黑澀會》女星「兒子每2小時醒一次」　產後6月吐育兒心聲：好累

2小時前

熱門影音

60歲李國超♥56歲高欣欣　情牽20年舉辦「銀髮婚宴」

60歲李國超♥56歲高欣欣　情牽20年舉辦「銀髮婚宴」
李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了

李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了
李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位

李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位
辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了

辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了
遭爆「張軒睿眼紅」婚禮無視　許光漢闢謠：為了流量太誇張

遭爆「張軒睿眼紅」婚禮無視　許光漢闢謠：為了流量太誇張
小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧
遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣回：不喜歡就算了

遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣回：不喜歡就算了
蔡依林買包「顏色選不出來」　「全都要」直接買四個

蔡依林買包「顏色選不出來」　「全都要」直接買四個
結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我

結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

歐陽娣娣

歐陽娣娣

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

看更多

遭韓媒狠批唱腔！　GD霸氣回：不喜歡就算了

即時新聞

剛剛
剛剛
46分鐘前3

劉涵竹公開網友私訊「被騷擾4年」！　怒曝瘋狂行徑：尋求法律協助

1小時前21

優格姐姐曬15年前實習照　「中分黑長髮太青澀」網認不出來

1小時前1623

蕭敬騰岳父林光寧病逝！　Summer發文慟「我沒有爸爸了」

1小時前23

Melody發現閨密被綠不說破　「當沒看到」曝背後殘酷原因

2小時前2

日本福岡驚傳持刀傷人「粉絲看演唱會遭刺傷」　60歲嫌犯逃逸中

2小時前1

熊仔當爸後首露面！自嘲能量耗盡「操到手壞掉」　寵妻準備6位數驚喜

2小時前42

《黑澀會》女星「兒子每2小時醒一次」　產後6月吐育兒心聲：好累

2小時前21

YTR小吳崩潰喊「出事啦」！　17萬訂閱副頻道恐找不回

3小時前30

新北耶誕城擠爆5萬人！告五人、動力火車接力開唱　主持人陳漢典隔空放閃

3小時前10

羅志祥當場「濕身洗澡」！　全身只剩泡沫「洩腹肌」台下暴動了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了
    1小時前2819
  2. 羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了
    4小時前1611
  3. 劉涵竹公開網友私訊「被騷擾4年」：尋求法律協助
    46分鐘前1
  4. 婁峻碩首公開寶寶性別
    3小時前6
  5. Melody發現閨密被綠不說破　「當沒看到」曝背後殘酷原因
    1小時前43
  6. 張藝興道歉！EXO見面會前5小時缺席親揭原因
    4小時前
  7. 優格姐姐曬15年前實習照！
    1小時前4
  8. 福岡驚傳持刀傷人「粉絲看演唱會遭刺傷」嫌犯逃逸中
    2小時前2
  9. 吳怡霈日本尪疑惑「台薑母鴨桌椅好矮」
    5小時前2418
  10. 泰勒絲發獎金「總金額高達61億台幣」　員工掩面淚崩
    6小時前4210
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合