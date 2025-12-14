ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
凌峰驚喜助陣摯友高凌風兒！葛兆恩嗨喊：夢想成真

記者許逸群／綜合報導

資深藝人凌峰近日在上海車墩片場驚喜現身，受邀參與過年主題短劇《過年好！每逢佳節倍思親》演出。這次他特別助陣已故摯友高凌風之子葛兆恩（寶弟），兩人合體拍戲，讓身兼製作人與演員的葛兆恩感動不已，直呼「真的是夢想成真」。這段跨越世代的演藝情誼，為即將到來的春節增添了溫馨氣氛。

▲▼凌峰驚喜助陣摯友高凌風兒葛兆恩。（圖／東西文娛、微劇中心提供）

▲▼凌峰驚喜助陣摯友高凌風兒葛兆恩的戲劇作品。（圖／東西文娛、微劇中心提供）

▲▼凌峰驚喜助陣摯友高凌風兒葛兆恩。（圖／東西文娛、微劇中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

近年短劇市場蓬勃發展，葛兆恩不僅持續以演員身分活躍，更積極身兼戲劇製作人，製作與出演多部微短劇。此次他與微劇中心合作拍攝年節短劇，在前期籌備時，他曾向夥伴透露私下心願，希望能有一天和父親的老友同台飆戲。沒想到心願竟真的實現，促成這次難得的跨世代合作。

凌峰與高凌風生前情同手足，兄弟情誼深厚。多年後，凌峰在片場見到好友之子葛兆恩已經能獨當一面，展現成熟專業的姿態，內心更是感觸良多。凌峰感性表示：「今天兄弟不在了，他的兒子就是我兒子。」簡單一句話不僅展現長輩對晚輩的疼愛與提攜，更將父執輩濃厚的人情溫度延續到下一代。

▲▼凌峰驚喜助陣摯友高凌風兒葛兆恩。（圖／東西文娛、微劇中心提供）

▲▼葛兆恩身兼主題短劇《過年好！每逢佳節倍思親》製作人與演員。（圖／東西文娛、微劇中心提供）

▲▼凌峰驚喜助陣摯友高凌風兒葛兆恩。（圖／東西文娛、微劇中心提供）

此次拍攝選在葛兆恩曾生活與工作過的上海進行，對他而言別具意義。他對這座城市的變化與文化氛圍相當熟悉。拍攝期間，他把握機會與凌峰分享許多當年父執輩闖蕩演藝圈的趣聞，也交流如今兩岸影視產業與城市樣貌的轉變。現場不時成為世代對話與經驗傳承的空間，凌峰也分享了兩地年味各有其特色。

該短劇以「過年」為主題，描繪異地遊子思念家人的心情，同時串起兩岸在春節文化上對團圓的共鳴。本劇演員陣容包括凌峰、李道洪、葛兆恩、莫寒與黃詩予。

葛兆恩表示，這次合作不僅完成了一個私人心願，也讓他看見短劇在文化交流與情感傳遞上的可能性，期盼未來能持續促成更多優質影像交流，延續這份兩代人的舞台人生。

【高空驚魂】搭機遇「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙乘客嚇傻

