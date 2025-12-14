才唱完大巨蛋！　「民歌教父」楊弦驟逝...殷正洋悲痛證實：處理後事中

▲楊弦驚傳昨晚離世。（圖／資料照，中華音樂人交流協會提供）



記者翁子涵／台北報導

台灣現代民歌運動的重要推手、被譽為「民歌教父」的音樂人楊弦，驚傳昨（13日）晚間在台北病逝，享壽75歲，楊弦一生為台灣校園民歌的開創與推廣奠定深厚基礎，影響幾代音樂人與樂迷，消息一出，震驚各界，對此，中華音樂交流協會理事長殷正洋證實消息：「目前家屬在處理後事，下週二協會會開會討論有無需要協助的。」民歌天后鄭怡也不捨在臉書發文哀悼。

▲楊弦上月才在大巨蛋開唱。（圖／資料照，中華音樂人交流協會提供）



楊弦上月22日才現身「民歌50」活動，站上大巨蛋舞台，率領70多位民歌歌手一同演出長達7個半小時，如今卻驟然傳出噩耗，令外界難以接受，殷正洋哀傷表示彼此上月才在「民歌大團圓」見面，沒想到卻是最後一面，他透露當時楊弦狀態很好，絲毫沒有任何異狀，更分享自己正在整理音樂作品，無奈就這樣過世，殷正洋說：「楊弦信奉藏傳佛教，因為事出突然，請給家屬一些時間來處理後事。」

民歌天后鄭怡也在臉書發文哀悼，透露今天才與眾多民歌歌手完成「恆春流金歲月演唱會」，下午便聽聞友人焦急聯絡不上楊弦，傍晚即看到他辭世的消息，讓她相當震驚，鄭怡回憶高中時期《中國現代民歌集》出版，楊弦將余光中的詩譜成歌曲，深受年輕學子喜愛；1975年的中山堂演唱會，更正式揭開民歌時代序幕。她也提到，1979年中美斷交後，年輕人開始拿起吉他自發創作，民歌運動因此遍地開花。

今年適逢民歌50週年，11月22日唱進大巨蛋，仍是由楊弦帶領完成這場歷史性演出，鄭怡感性寫下：「楊弦大哥，任務達成，望您在天上好好安歇，弟妹們會繼續傳承，讓民歌生生不息！」道盡她對楊弦的敬重與不捨。

楊弦曾於2021年罹患缺血性中風，當時右側手足一度癱瘓、臉部與喉部肌肉失調，住院急救並轉診治療，之後進行復健與訓練，並持續音樂創作與表演。

