吳怡霈日本尪疑惑「台薑母鴨桌椅好矮」　岳父13字回擊秒結束對話

記者王靖淳／綜合報導

女星吳怡霈2023年宣布和日籍老公Akira結婚，平時會透過社群記錄生活的她，今（14）日在Threads發文分享，老公對於台灣薑母鴨店「低底盤」的用餐環境感到不解，認為桌椅太矮很難坐，結果爸爸13字的回覆內容，秒讓彼此的對話結束。

▲吳怡霈2023年嫁給日籍老公Akira。（圖／翻攝自Instagram／wuipei29）

吳怡霈在文中表示，老公最近疑惑問道：「為什麼台灣薑母鴨的桌椅好矮？好難坐！！」面對日本女婿的疑惑，吳怡霈的爸爸犀利地反問：「你們日本榻榻米才難坐吧，要跪？！」雙方話題瞬間終止，讓她幽默在文末標註「對話結束」，同時也好奇喊話：「但到底為什麼薑母鴨桌子這麼矮？求解 ！！」

▲吳怡霈曝老公認為台灣薑母鴨桌椅好矮。（圖／翻攝自Threads／wuipei29）

貼文曝光後，許多網友紛紛湧入留言區參與討論，有網友表示「方便加炭火啦」，也有人直言「我也有一樣的疑問。」針對這個不少民眾都感到疑惑的問題，留言區就有網友指出，這背後其實隱藏著商業考量，猜想店家之所以不選擇一般常見的高背椅，或許是因為「不好坐才不會待太久」，其最終目的就是要「拼翻桌率」，引發熱議。