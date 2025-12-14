他追《太陽》怒PO「曾博恩演瘋子是本色演出」　釣出本尊石知田！

記者黃庠棻／台北報導

台劇《如果我不曾見過太陽》二部曲自11日上線，2天內直衝Netflix台灣熱門第一。該劇描述校園霸凌、性侵殘酷情節，其中扮演反派學生的6男2女，都是鮮少演惡人的新生代演員。其中，飾演劇中小團體首領的石知田也憑藉精湛演技受到討論，怎料卻被不少觀眾誤認成YouTuber曾博恩。

▲姚淳耀（左起）、江齊、柯佳嬿、曾敬驊、李沐、程予希、石知田日前出席《如果我不曾見過太陽》二部曲媒體茶敘。（圖／記者李毓康攝）

《如果我不曾見過太陽》上線以後受到許多網友討論，石知田飾演的小團體首領，被稱讚「演得太壞」、「看到拳頭硬了」，沒想到竟有網友貼出他的劇照寫道「曾博恩演瘋子真的是本色演出」，因為俊俏又精壯的長相被誤認為YouTuber曾博恩。

▲石知田演出《如果我不曾見過太陽》惡霸，沒想到被誤認成曾博恩。（圖／Netflix提供）

對此，該則貼文也成功吸引石知田的注意，本尊親自回覆「嗨」打招呼，也有不少劇迷跳出幫忙澄清「他是石知田，然後他的壞，真的好壞」、「人家是石知田啦」、「真的很像博恩，但兩個都好帥」，更有人敲碗他上博恩的節目合體。

▲石知田演出《如果我不曾見過太陽》惡霸，沒想到被誤認成曾博恩。（圖／記者李毓康攝）

不僅如此，石知田在《如果我不曾見過太陽》中演出壞人受到矚目，私底下他也會透過Threads海巡網友的討論，見到有劇迷留言「他真的也很會演，每場有他我拳頭都好硬」，他也回覆「記得按摩放鬆一下」。日前他也寫下這次演出惡角的心情「無論是以一部曲和二部曲的切角，嘗試不同的肢體和語氣，或許因為靠得太近，作為演員，這次說出來的話不是溫暖人的陽光，而是在陰翳間仍朦朧搖曳的幽光，我依舊愛他，也謝謝他」，展現對於角色的喜愛。

▲石知田演出《如果我不曾見過太陽》惡霸，沒想到被誤認成曾博恩。（圖／記者李毓康攝）