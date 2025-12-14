2026高雄櫻花季卡司瘋傳！SJ D&E、BOYNEXTDOOR超狂陣容被挖出

記者吳睿慈／綜合報導

一年一度高雄櫻花季即將在2026年3月13日到15日登場，活動按照慣例都會邀請多位歌手輪番上陣，主辦單位近日起便不斷在臉書暗示明年的出演名單，有粉絲發現陣容似乎在暗示SJ D&E、BOYNEXTDOOR、VIVIZ，超狂卡司掀起熱議。

▲▼SJ D＆E被猜測要參加高雄櫻花季。（圖／翻攝自高雄櫻花季臉書）



[廣告]請繼續往下閱讀...

根據高雄櫻花季的臉書發文，其中一組卡司「TOKYO, LONDON, NEW YORK, PARIS」對應到SJ D&E的歌曲〈Oppa, Oppa〉，另外，還有一則貼文的日期暗示2015年1月16日到2022年2月9日以及到現在，分別是代表女團GFRIEND的出道日以及VIVIZ的正式出道日。

▲▼VIVIZ被猜測要參加高雄櫻花季。（圖／翻攝自高雄櫻花季臉書）



最後BOYNEXTDOOR的代表日期2025年4月3日以及2026年1月10日分別代表他們在台灣舉辦的專場和即將參加的金唱片。官方臉書雖沒明講，但光是3組超強卡司，就引起粉絲討論熱烈。

▲▼BOYNEXTDOOR被猜測要出席高雄櫻花季。（圖／翻攝自高雄櫻花季臉書）



高雄櫻花季卡司掀起熱議，粉絲紛紛留言「這提示好明顯」、「高雄場沒有搶到，還有高雄櫻花季」、「尖叫」、「喔浪漫」、「哭了」、「這麼多大咖難搶了」，本場活動詳細售票及票價待官方更新。