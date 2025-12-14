ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

坣娜百億尪心碎曝她「最後交代」
入夜最冷探10度以下
毛加恩1歲女「腸病毒併發腦炎」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

羅志祥 王彩樺 游安順 洗菜 曾國城

2026高雄櫻花季卡司瘋傳！SJ D&E、BOYNEXTDOOR超狂陣容被挖出

記者吳睿慈／綜合報導

一年一度高雄櫻花季即將在2026年3月13日到15日登場，活動按照慣例都會邀請多位歌手輪番上陣，主辦單位近日起便不斷在臉書暗示明年的出演名單，有粉絲發現陣容似乎在暗示SJ D&E、BOYNEXTDOOR、VIVIZ，超狂卡司掀起熱議。

▲▼ 2026高雄櫻花季卡司瘋傳！SJ D＆E、BOYNEXTDOOR超狂陣容被挖出。（圖／翻攝自高雄櫻花季臉書）

▲▼SJ D＆E被猜測要參加高雄櫻花季。（圖／翻攝自高雄櫻花季臉書）

▲▼▲▼ 2026高雄櫻花季卡司瘋傳！SJ D＆E、BOYNEXTDOOR超狂陣容被挖出。（圖／翻攝自IG）

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據高雄櫻花季的臉書發文，其中一組卡司「TOKYO, LONDON, NEW YORK, PARIS」對應到SJ D&E的歌曲〈Oppa, Oppa〉，另外，還有一則貼文的日期暗示2015年1月16日到2022年2月9日以及到現在，分別是代表女團GFRIEND的出道日以及VIVIZ的正式出道日。

▲▼ 2026高雄櫻花季卡司瘋傳！SJ D＆E、BOYNEXTDOOR超狂陣容被挖出。（圖／翻攝自高雄櫻花季臉書）

▲▼VIVIZ被猜測要參加高雄櫻花季。（圖／翻攝自高雄櫻花季臉書）

▲▼▲▼ 2026高雄櫻花季卡司瘋傳！SJ D＆E、BOYNEXTDOOR超狂陣容被挖出。（圖／翻攝自IG）

最後BOYNEXTDOOR的代表日期2025年4月3日以及2026年1月10日分別代表他們在台灣舉辦的專場和即將參加的金唱片。官方臉書雖沒明講，但光是3組超強卡司，就引起粉絲討論熱烈。

▲▼BOYNEXTDOOR超狂陣容被挖出。（圖／翻攝自高雄櫻花季臉書）

▲▼BOYNEXTDOOR被猜測要出席高雄櫻花季。（圖／翻攝自高雄櫻花季臉書）

▲▼▲▼ 2026高雄櫻花季卡司瘋傳！SJ D＆E、BOYNEXTDOOR超狂陣容被挖出。（圖／翻攝自IG）

高雄櫻花季卡司掀起熱議，粉絲紛紛留言「這提示好明顯」、「高雄場沒有搶到，還有高雄櫻花季」、「尖叫」、「喔浪漫」、「哭了」、「這麼多大咖難搶了」，本場活動詳細售票及票價待官方更新。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

VIVIZSJ D&EBOYNEXTDOOR

推薦閱讀

坣娜最後1年失明失語！　薛智偉「消瘦露面」告白：她永遠在我心裡

坣娜最後1年失明失語！　薛智偉「消瘦露面」告白：她永遠在我心裡

5小時前

直擊／羅志祥怒了「觀眾都沒在看他」直接中斷演出：我先回家！

直擊／羅志祥怒了「觀眾都沒在看他」直接中斷演出：我先回家！

21小時前

宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情

宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情

6小時前

馬偕醫院突收500杯手搖飲料　竟是「超大咖天團買單送醫護」

馬偕醫院突收500杯手搖飲料　竟是「超大咖天團買單送醫護」

12/12 21:43

正妹蹲迪士尼路邊啃雞腿！一看「竟是大咖女星」　超萌模樣被拍PO網

正妹蹲迪士尼路邊啃雞腿！一看「竟是大咖女星」　超萌模樣被拍PO網

6小時前

獨／馬國畢負債剩600萬…投資雞排「股東提不合理要求」慘賠200萬

獨／馬國畢負債剩600萬…投資雞排「股東提不合理要求」慘賠200萬

9小時前

忍淚送別摯愛坣娜！　百億富商尪談再婚：我不是要做和尚

忍淚送別摯愛坣娜！　百億富商尪談再婚：我不是要做和尚

5小時前

直擊／不可能！羅志祥開唱「竟請到超大咖韓星」　當眾嗨喊：空幹啦

直擊／不可能！羅志祥開唱「竟請到超大咖韓星」　當眾嗨喊：空幹啦

21小時前

坣娜追思會政商名流全來了！　寇世勳忍淚悲嘆：太年輕了

坣娜追思會政商名流全來了！　寇世勳忍淚悲嘆：太年輕了

8小時前

「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬32年前照片　網驚呼：女神美到發光

「王祖賢和齊秦來過我家！」他曬32年前照片　網驚呼：女神美到發光

8小時前

舞台劇驚見大咖主持人！曾國城喜宴吃一半「突被叫上台」：很不道德

舞台劇驚見大咖主持人！曾國城喜宴吃一半「突被叫上台」：很不道德

12/13 17:50

王彩樺、游安順互撕驚動鄰居！吵架影片被放上網瘋傳　劇組急私訊：拜託刪掉

王彩樺、游安順互撕驚動鄰居！吵架影片被放上網瘋傳　劇組急私訊：拜託刪掉

12/13 16:03

熱門影音

李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了

李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了
60歲李國超♥56歲高欣欣　情牽20年舉辦「銀髮婚宴」

60歲李國超♥56歲高欣欣　情牽20年舉辦「銀髮婚宴」
辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了

辛龍慟失劉真5年重返歌壇　她漂亮的飛到別的世界去了
遭爆「張軒睿眼紅」婚禮無視　許光漢闢謠：為了流量太誇張

遭爆「張軒睿眼紅」婚禮無視　許光漢闢謠：為了流量太誇張
蔡依林買包「顏色選不出來」　「全都要」直接買四個

蔡依林買包「顏色選不出來」　「全都要」直接買四個
五堅情休團中　黃偉晉：滿懷念一起表演

五堅情休團中　黃偉晉：滿懷念一起表演
結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我

結婚多年的人聽邱澤誓詞的反應　陶晶瑩求李李仁：下輩子放過我
蔡依林合體RIIZE　意外組合再加一

蔡依林合體RIIZE　意外組合再加一
蔡依林新專輯進度

蔡依林新專輯進度
小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧

小禎41歲生日「激吻小7歲男友」　吹蠟燭「往他胯下靠」超鬧
陳冠希豔照門隔17年再爆內幕　名導揭外洩關鍵：不是修電腦

陳冠希豔照門隔17年再爆內幕　名導揭外洩關鍵：不是修電腦
蔡依林曝新專發行時間點！笑喊：謝謝大家一直逼我

蔡依林曝新專發行時間點！笑喊：謝謝大家一直逼我
歐陽娣娣

歐陽娣娣

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

恭喜！納豆.依依升格當新手爸媽　拚試管寶寶「見卵子沒長大」一度淚崩

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

李千娜開唱「同台愛女顧穎」哽咽　「被趕下台傻眼」乾脆小露美背

看更多

李國超.高欣欣愛情長跑20年　談好友離世落淚留空位

即時新聞

剛剛
剛剛
3分鐘前0

吳怡霈日本尪疑惑「台薑母鴨桌椅好矮」　岳父13字回擊秒結束對話

22分鐘前20

快訊／台灣「民歌教父」楊弦過世！　享壽75歲

22分鐘前30

泰勒絲發獎金「總金額高達61億台幣」　員工打開親筆信…掩面淚崩

24分鐘前0

謝霆鋒18歲長子滑雪被巧遇！　帥氣外貌曝光網讚「從小帥到大」

50分鐘前20

Popu Lady 13週年全員合體！　「5人燦笑合照」勾粉絲陷回憶殺

1小時前0

安妮投入畢生積蓄！親飛杜拜找金主　公開超大計畫「背後動機超有愛」

1小時前0

女團也有大食怪！YOUNG POSSE封她年糕黑洞　JIANA：不知極限在哪

1小時前31

李燕赴北京第一晚遇麻煩　「急忙跟朋友借錢」糗翻：丟臉丟到大陸

1小時前0

他追《太陽》怒PO「曾博恩演瘋子是本色演出」　釣出本尊石知田！

2小時前0

陳子鴻打造虛擬歌手遭疑「文化挪用」　MV急下架…見團隊落淚心疼道歉

讀者迴響

熱門新聞

  1. 坣娜最後1年失明失語！　薛智偉「消瘦露面」告白：她永遠在我心裡
    5小時前22
  2. 直擊／羅志祥怒了　直接中斷演出
    21小時前4644
  3. 宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情
    6小時前62
  4. 馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！
    12/12 21:433414
  5. 正妹蹲迪士尼路邊啃雞腿！一看「竟是大咖女星」
    6小時前2413
  6. 獨／馬國畢投資雞排「股東提不合理要求」慘賠200萬
    9小時前2621
  7. 忍淚送別摯愛坣娜！　百億富商尪談再婚：我不是要做和尚
    5小時前149
  8. 羅志祥開唱「竟請到超大咖韓星」！
    21小時前3438
  9. 坣娜追思會政商名流全來了！　寇世勳忍淚悲嘆：太年輕了
    8小時前1010
  10. 王祖賢和齊秦來過我家！網驚呼：女神美到發光
    8小時前165
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合