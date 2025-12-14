聖誕倒數！樂天女孩憶珍貴回憶　自曝「穿很少」攻頂拍照：冷到發抖

記者孟育民／台北報導

樂天女孩 Kira、沈珈妤、芷軒13日南下高雄，現身《2025 駁二動漫祭同人誌創作展》，即使身處休賽季，三人換上樂天制服，帶來熟悉又充滿活力的應援舞蹈。談到首次在動漫祭舞台拿起麥克風帶動應援，Kira 坦言心情既緊張又新鮮。尤其當台下有觀眾 Cosplay 成「鯉魚王」上台一起跳舞，舞台上下瞬間融為一體，現場嗨度直線上升。

▲女孩們現身《2025 駁二動漫祭同人誌創作展》。（圖／樂天桃猿提供）



隨著年末將近，聊到即將到來的聖誕節，Kira 分享，最近剛從帛琉潛水回來，下週也會去日本滑雪，休賽季有時間就什麼都想玩玩看，「我這幾年聖誕節大部分都是在日本滑雪渡假，因為想要有節慶感，所以我總是在聖誕節當天去吃燒肉，因此收集了許多日本好吃燒肉店。」

▲Kira剛去帛琉潛水回來。（圖／樂天桃猿提供）

沈珈妤則笑說，聖誕節是她一年中最喜歡的節日之一，已經揪了好幾團朋友要交換禮物。回憶起最難忘的一次聖誕節，她曾在當天跑去爬山，還在山頂拍下聖誕主題照片，「那時穿得超少（笑），冷到手都在抖，但回頭看照片的時候又覺得很值得。那種『很傻、但很青春』的回憶，現在想起來還是會覺得自己超酷！」

▲沈珈妤聖誕節爬山。（圖／樂天桃猿提供）

