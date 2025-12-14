ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
混血女DJ若熙娘娘昔遭跟蹤！
冷氣團來了「急凍3天」
LE SSERAFIM上海簽售突取消
男友在當兵⋯她分手3月改愛男友兄弟！《換乘3》周元痛罵：太過分

記者吳睿慈／綜合報導

南韓戀愛實境秀《換乘戀愛4》於10月開播，最新一集裡，節目首度公開嘉賓允寧與前男友宰亨的分手主因，竟是因為她在宰亨還在當兵裡時提分手，且分手短短3個月就跟宰亨的最好兄弟交往，女生的做法引發韓網負面批評，就連曾出演《換乘3》的周元都忍不住大罵「這太超過了」。

▲▼ 男友在當兵⋯她分手3月改愛男友兄弟！《換乘3》周元痛罵：太過分。（圖／翻攝自愛奇藝國際站、周元YouTube）

▲▼宰亨與允寧的過往故事首度公開，女方在他當兵時提分手，後來改愛他的好友。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）

▲▼ 男友在當兵⋯她分手3月改愛男友兄弟！《換乘3》周元痛罵：太過分。（圖／翻攝自愛奇藝國際站、周元YouTube）

宰亨與前允寧在學生時期交往，女方是他的初戀，卻在他當兵時提出分手，《換乘戀愛4》最新一集，宰亨說出心裡話坦言：「盡力排除對妳的怨恨，只想向妳傳達感激與愧疚的心情，想要好好為妳加油，但好像沒有做到想像中那樣。」他首度說出心中的「怨恨」，主動向前女友允寧提問：「當妳跟我朋友交往時，完全沒有在意過我的心情嗎？」

▲▼ 男友在當兵⋯她分手3月改愛男友兄弟！《換乘3》周元痛罵：太過分。（圖／翻攝自愛奇藝國際站、周元YouTube）

▲宰亨其實還放不太下，心中多少有怨恨。（圖／翻攝自愛奇藝國際站）

宰亨認為允寧「無縫接軌」，甚至有劈腿的可能性，尤其允寧的下一任還是自己最親近的好友，令他怨恨不已。但允寧強調，她與宰亨好友是在兩人分手後才產生情愫，她不解為何宰亨生氣，並表示「我那時候已經對你完全沒感情了，我就想說還有必要照顧到你的想法嗎？」

▲▼ 男友在當兵⋯她分手3月改愛男友兄弟！《換乘3》周元痛罵：太過分。（圖／翻攝自愛奇藝國際站、周元YouTube）

▲▼《換乘3》周元看到這幕嚇壞，不斷痛罵「太過分」、「這是我最討厭的事」。（圖／翻攝自周元YouTube）

▲▼《換乘3》周元痛罵：太過分。（圖／翻攝自愛奇藝國際站、周元YouTube）

允寧雖是分手後還交往，但還是掀起韓網反彈，尤其是允寧後來選擇的對象是男友的好友，更加令人不解。就連《換乘3》的周元在看到這段時，也忍不住大罵「這太超過了」。

周元表示自己親近的好友曾經發生過類似的事情，後來他跟另一對男、女都沒了聯絡，「這是我最討厭的事，那個時候真的太生氣了，無法理解那一對男女的做法，世上的男生跟女生是都沒了嗎，為何偏偏要跟交往過的朋友的好友交往，而且還是那麼好的關係。」影片掀起熱議。

黃豪平模仿青峰　當張棋惠嘉賓被喊：退票XD

剛剛
剛剛
3分鐘前0

連張員瑛都被融化！李濬榮舉手幫擋雨　畫面太浪漫⋯網暴動：犯規

11分鐘前0

聖誕倒數！樂天女孩憶珍貴回憶　自曝「穿很少」攻頂拍照：冷到發抖

26分鐘前0

男友在當兵⋯她分手3月改愛男友兄弟！《換乘3》周元痛罵：太過分

58分鐘前28

毛加恩1歲女「腸病毒重症併發腦炎」！雙眼上吊發紫癱軟　路上狂奔求救

1小時前1

Mandy挺6個月巨大孕肚曝光！汪小菲一旁貼心捧肚　明年2月當爸媽

1小時前0

這張臉怎麼是壞人？《如果我不曾見過太陽》8反派…反差大到發毛

1小時前10

9歲抗癌網紅離世！末期持續劇痛　淚求媽媽「我只想待在家」拒絕治療

1小時前0

小鐘才自豪撞臉CORTIS馬丁！　拿APP實測「結果最像他」網怒了

1小時前22

EXO演出前5hrs「張藝興突宣布缺席」！官方發聲：不可抗力　粉絲全傻眼

1小時前0

嫁給「本命偶像」3個月進度光速！《黑白大廚》崔鉉碩女兒懷孕了

