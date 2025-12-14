9歲抗癌網紅離世！末期持續劇痛　淚求媽媽「我只想待在家」拒絕治療

記者田暐瑋／綜合報導

美國小網紅布莉伯德（Brielle Bird）因分享抗癌故事，勇敢積極的心態受到許多網友支持追隨，家屬近日證實她不敵病魔癌逝，得年9歲，抗病的5年間病情一度被控制下來，卻又再度復發，今年進入安寧療護階段，她也拒絕再住院接受治療，家屬尊重她的選擇：「既然治療沒有保證有效，我也無法強迫她感到痛苦。」

布莉2020年被診斷出罹患神經母細胞瘤第四期，IG擁有超過65萬名粉絲，醫生在她的腹部發現了一個8公分的腫瘤，癌細胞還擴散到了背部等等其他部位，兩年後癌細胞減少，家人慶祝正式進入緩解期，然而卻又於2024年1月復發，2025年7月初進入了安寧療護階段。

▲美國小網紅布莉伯德（Brielle Bird）癌逝。（圖／翻攝自Brielle Bird IG）



家屬透露，因為病情嚴重，布莉因持續疼痛，哀求不要再到醫院接受治療，「這次我可以說不嗎？我只想待在家裡，我在那裡感覺不好，但我也害怕不去。」布莉媽媽含淚尊重女兒選擇：「我打電話給醫院，決定這週不過去了。我們想尊重她的決定，給她機會為自己發聲，而且既然治療沒有保證有效，我也無法強迫她感到痛苦。」

布莉於11日離開人世，媽媽心碎卻又堅強地發文送別愛女：「妳就是奇蹟！妳在地球上的使命已完成，而能護送妳回家的過程是最神聖的榮幸。妳做到了，布莉，妳一切都做得如此優雅！請經常來看我們。妳的房門永遠敞開，我們會一直為妳留著遊戲室的燈。」

