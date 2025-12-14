ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
混血女DJ若熙娘娘昔遭跟蹤！
冷氣團來了「急凍3天」
LE SSERAFIM上海簽售突取消
這張臉怎麼是壞人？《如果我不曾見過太陽》8反派…反差大到發毛

記者陳芊秀／綜合報導

台劇《如果我不曾見過太陽》二部曲自11日上線，2天內直衝Netflix台灣熱門第一，超越了同期播映人氣韓劇與陸劇，並同時闖進香港、新加坡與泰國前10名。該劇描述校園霸凌、性侵殘酷情節，其中扮演反派學生的6男2女，都是鮮少演惡人的新生代演員，選角大膽起用「看起來不壞的人」，《ETtoday星光雲》帶大家來盤點劇中8位反派演員，看他們如何大展極惡演技！

▲▼《如果我不曾見過太陽》8惡人選角。（圖／翻攝自IG）

▲台劇《如果我不曾見過太陽》的反派選角令人驚艷，演員大多不太演壞人。（圖／翻攝自IG）

石知田（飾演 歐陽悌）

▲▼《如果我不曾見過太陽》8惡人選角。（圖／翻攝自IG）

▲石知田在《如果我不曾見過太陽》演極惡官二代「歐陽悌」。（圖／翻攝自IG）

石知田曾在電影《比悲傷更悲傷的故事》飾演男主角劉以豪的高中時期，同時活躍電影、戲劇，更曾在BL劇《永遠的第一名》搭檔張睿家演男男師生戀。擅長詮釋各種角色的他，其實鮮少演反派，這次在《如果我不曾見過太陽》飾演「歐陽悌」，戲裡有官二代背景，率領其他同學霸凌、性侵，畢業長大後還以偷拍性愛片勒索金錢，是劇中最惡角色。

戲裡壞到極點的石知田被網友形容「頂著這張臉做壞事感覺很方便，不會被懷疑的樣子」。他公開二部曲劇照時發文剖析心境，坦言歐陽悌確實「不是個討喜的人」，且特別嘗試了不同的肢體語言與語氣，形容這次的演出不再是溫暖人的陽光，而是「在陰翳間仍朦朧搖曳的幽光」，儘管角色深沉陰暗，他仍感性表示：「我依舊愛他，也謝謝他。」

IG 傳送門： @chihtian

徐鈞浩（飾演 范維廷）

▲▼《如果我不曾見過太陽》8惡人選角。（圖／翻攝自IG）

▲徐鈞浩剛主持金馬星光大道，《如果我不曾見過太陽》演性侵犯。（圖／翻攝自IG）

徐鈞浩擁有標準的「陽光大男孩」笑容，牙齒潔白、眼神溫暖，結果在《如果我不曾見過太陽》飾演參與霸凌、性侵的高中生「范維廷」，長大後成了偷拍性愛片的惡狼，有許多突破性演出。他11月主持金馬62星光大道時，台風深獲網友好評，緊接著《太陽》就演惡人，讓觀眾直呼反差大，

而徐鈞浩轉發「陪伴創作角色」的演員梁皓嵐的限動發文，揭露了塑造這個極惡角色的幕後秘辛。梁皓嵐透露，為了精準詮釋角色，雙方在開拍前便密集討論並形塑各種可能性，連每一場戲的處理細節都一一順過。特別是二部曲上線後，梁皓嵐坦言對其中一場需要「清場拍攝」的重頭戲最為掛心，當時無法在現場即時給予回饋，直到看播出終於放下心中大石，文末更曬出他私下休息時的模樣，強調「看這小鹿的眼神，他本人真的不可能是范維廷，請各位影迷多多放心！」

IG 傳送門： @jakehaw1230

黃禮豐（飾演 陳哲力）

▲▼《如果我不曾見過太陽》8惡人選角。（圖／翻攝自IG）

▲黃禮豐是BL劇男神。（圖／翻攝自IG）

黃禮豐笑起來有一對超可愛的深酒窩，曾在BL劇《恆久定律》扮演對主人一心一意的機器人「恆9」，深情演出令人印象深刻。而他在《如果我不曾見過太陽》飾演「陳哲力」，雖然被歸在校園6惡霸之一，其實被迫參與霸凌、性侵，畢業長大後心虛後悔做過的惡行，最後下場引發兩派網友熱烈討論，高顏值吸引不少人詢問IG連結。

IG 傳送門： @jakehaw1230

張洛偍（飾演 莊榮泰）

▲▼《如果我不曾見過太陽》8惡人選角。（圖／翻攝自IG）

▲張洛偍演過《飛魚高校生》。（圖／翻攝自IG）

張洛偍濃眉大眼、五官端正，這是一張標準的「正派好人臉」，曾演過《飛魚高校生》、《此時此刻》等知名台劇。而他在《如果我不曾見過太陽》飾演參與校園霸凌、性侵的高中生「莊榮泰」，畢業長大後在母校擔任體育老師，私下仍有不可告人的惡行，螢幕印象反差令人驚嘆。

挑戰如此黑暗的角色，張洛偍在社群平台發文，透露演出的心理壓力：「拍攝過程中有些場景讓我感到不適」，但這份不適感也讓他對校園霸凌的議題有了更深層的理解與體悟。雖然有不少朋友大罵「你們很討厭」，但他將這些批評視為對角色刻畫的高度肯定，並希望透過作品引起更多人對霸凌的反思。

IG 傳送門： @roy_0725

謝章穎（飾演 林孟宏）

▲▼《如果我不曾見過太陽》8惡人選角。（圖／翻攝自IG）

▲謝章穎（右）曾入圍金馬新演員。（圖／翻攝自IG）

謝章穎天生自帶一張「無辜童顏」和小狗眼，在電影《幸福城市》飾演單純高中生「小小張」，入圍金馬獎最佳新演員，近年演出《女孩》、《大濛》，在《火神的眼淚》演出救火消防員，並演出《化外之醫》、《零日攻擊》多部夯劇。他在《如果我不曾見過太陽》飾演校園6惡霸之一「林孟宏」，同時劇中又是父母雙亡、照顧奶奶撐起家中麵店的兒子，畢業長大後遠離惡人，但仍因做過的錯事付出代價。

IG 傳送門： @xie_zhang_ying

譚善謙（飾演 王宇翔）

▲▼《如果我不曾見過太陽》8惡人選角。（圖／翻攝自IG）

▲譚善謙拍過許多知名廣告。（圖／翻攝自IG）

譚善謙擁有一雙清澈透亮的大眼睛，拍攝多部廣告，喜感形象深植人心。然而他在《如果我不曾見過太陽》飾演富二代王宇翔，戲裡狠打曾敬驊，又參與性侵淫行，畢業後繼續與石知田、徐鈞浩狼狽為奸，他的惡人演技讓IG淪陷，網友湧入留言「看完真的很討厭王宇翔」、「戲裡的你們真的太壞了～真的想把你們這些壞蛋全丟進焚化爐燒的不留痕跡」。

IG 傳送門：@baozitan

蔡喬菲（飾演 張恩雅）

▲▼《如果我不曾見過太陽》8惡人選角。（圖／翻攝自IG）

▲蔡喬菲擁有甜美外型。（圖／翻攝自IG）

蔡喬菲長髮飄逸、氣質甜美，完全符合男生心中的初戀臉，但在《如果我不曾見過太陽》是口出髒話的嬌嬌女，戲裡嫉妒李沐的跳舞才華，更參與校園6惡霸的霸凌性侵行動，甚至畢業長大後成為網紅Lisa Mimi，下場則是在劇中第一集就揭曉，二部曲揭曉她不為人知的一面。她在IG曬出與校園6惡霸的戲外合照，吸引網友留言「好喜歡Lisa Mimi」、「我喜歡你說：北七喔」、「不好意思 但你們這群人好討厭」。

IG 傳送門：@qiaofei_cai

陳孟琪（飾演蔡雯伶）

▲▼《如果我不曾見過太陽》8惡人選角。（圖／翻攝自IG）

▲陳孟琪常在戲裡演高中生。（圖／翻攝自IG）

陳孟琪擁有深邃大眼、精緻五官，時常在戲劇扮演高中生，戲外是張鈞甯公司旗下藝人。她在《如果我不曾見過太陽》飾演「蔡雯伶」，戲裡的言行導致面臨殘酷的下場，角色結局也引發網友討論。

IG 傳送門：@chi.cmc
  

如果我不曾見過太陽

李國超.高欣欣婚宴有洞房嗎？　超老實：我們很久沒行房了

