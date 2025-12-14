EXO演出前5hrs「張藝興突宣布缺席」！官方發聲：不可抗力　粉絲全傻眼

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星張藝興2012年以南韓男團EXO的身分出道，2022年合約到期正式單飛，11月宣布將參與EXO睽違已久的粉絲見面會，讓粉絲興奮不已。怎料在活動開始前的5小時，SM娛樂卻突然發文表示張藝興因「不可抗力」因素無法出席，惹火大票已經準備進場的粉絲。

▲EXO回歸12月開見面會，張藝興卻臨陣缺席。（圖／翻攝自EXO臉書）



EXO原定14日舉辦粉絲見面會，但就在活動開始前，SM娛樂突然發布公告，稱張藝興因「不可抗力」因素確定缺席，其他五名EXO成員（SUHO、朴燦烈、D.O.、KAI、吴世勛）則如期參加，消息曝光後，網路上掀起兩派聲浪，有人認為臨時取消演出是對粉絲的不尊重，也有人直言張藝興過去幾年都沒以EXO身分活動，如今不出現也毫不意外。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲EXO回歸12月開見面會，張藝興卻臨陣缺席。（圖／翻攝自EXO臉書）

事實上，在EXO的4名陸籍成員中，張藝興一直以來幾乎沒有醜聞，與EXO成員也維持良好關係，評價是四人之中最好，發展相對穩定，無論在音樂還是影視領域，都取得了不錯的成績，特別是在歌唱事業上獲得了廣泛認可。曾擔任了多個選秀節目的導師，並開設娛樂公司，多次被選為公益活動的推廣大使，並獲得多個優秀青年榮譽稱號。