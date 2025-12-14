八點檔女神披白紗…胸口U字剪裁「狂秀深邃事業線」絕美婚紗照曝光

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔大戲《好運來》劇情高潮迭起，收視持續攀升。由高人氣演員張家瑋飾演的喬安，與新生代男神吳政澔飾演的渣男弘軒，即將迎來一場表面甜蜜、實則暗藏殺機的世紀婚禮。這對「復仇CP」的婚紗照首度曝光，男帥女美相當吸睛，然而喬安接近弘軒的背後目的也即將浮出水面，讓觀眾既期待又緊張。

▲《好運來》吳政澔、張家瑋婚紗照曝光。（圖／民視提供）

劇中，張家瑋飾演的喬安肩負著為眾人擊敗「渣男」弘軒的重責大任，這場婚禮戲也成為她復仇計畫中的關鍵一步。張家瑋透露，她自演出八點檔以來，每一次的婚紗戲都讓她感到「刺激又緊張」，這一次心裡壓力更大，因為喬安是帶著目的，那份情感是很複雜的，只能透過眼神跟細微的表情來詮釋。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《好運來》吳政澔、張家瑋婚紗照曝光。（圖／民視提供）

張家瑋表示對於這次的造型相當滿意，她特別開心能跟造型師一起挑選到自己最喜歡的「命定白紗」，並感性地說「每次穿上婚紗，都像是一種新的開始，也讓我越來越相信自己的直覺。」也讓工作更有效率地完成。

▲《好運來》吳政澔、張家瑋婚紗照曝光。（圖／民視提供）

而飾演「渣男」弘軒的吳政澔，雖然在劇中角色讓人又愛又恨，但在戲外卻被封為八點檔的「婚禮專業戶」。吳政澔透露，自己在民視八點檔中不斷挑戰自我，這次加上《好運來》的婚禮，已經是他戲裡的「第3次純穿婚禮西裝」。

▲《好運來》吳政澔、張家瑋婚紗照曝光。（圖／民視提供）

吳政澔表示很高興能在八點檔中有這麼多突破，尤其每一位搭檔的另一伴都是女神級的演員，直呼倍感幸福。隨著婚禮的舉行，喬安接近弘軒的真正目的和盤算即將完全浮現，這場復仇大戲將進入最高潮。

▲《好運來》吳政澔、張家瑋婚紗照曝光。（圖／民視提供）

劇組透露，接下來的劇情將會讓觀眾大快人心，弘軒先前對待女性的種種「渣男」行為，將會迎來滿滿的報應場面。兩位演員精彩的對手戲、張力十足的劇情轉折，絕對會讓所有觀眾看得過癮、拍手叫好。