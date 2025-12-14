包翠英大腸癌3期「像被判死刑」！　悲痛送別坣娜：下個會不會是我

▲ 包翠英出席《IN LOVING MEMORY 坣娜 NA TANG追思會》。（圖／記者李毓康攝）



記者翁子涵／台北報導

天后坣娜10月14日因肺腺癌去世，享年59歲，她身家逾280億的富商老公薛智偉今（14日）在猶太社區中心（JCC 大禮堂）舉行主題為 「愛與文化的橋樑」 的《IN LOVING MEMORY 坣娜 NA TANG》追思會，薛智偉一大早就現身會場，面容看來相當憔悴，身形也消瘦不少，令人不捨，資深藝人包翠英稍早也趕抵現場，心痛直喊：「坣娜太可惜了！」

▲ 《IN LOVING MEMORY 坣娜 NA TANG追思會》今（14）日於猶太社區中心JCC大禮堂舉行。（圖／記者李毓康攝）

包翠英透露自己和坣娜在19歲時就認識，「我朋友告訴我，我朋友妹妹很漂亮，就跟當時經紀公司介紹，談一談以後，就取藝名，就出道。」中間她去美國定居，彼此就沒有往來，包崔英曾在2018年確診3期大腸癌，歷經6年、14次化療、49次放療，也坦言早在6年前就知道坣娜罹癌，她不捨說：「她那時候說肺腺癌，我也得了大腸癌，從小聽到癌症就像被判死刑，雖然我現在ok，但人生很脆弱，被宣判生病，癌症依舊很恐怖，今天來看她蠻難過的。」

包翠英表示得知坣娜離世消息時非常驚嚇，「她太年輕了，真的，怎麼會這麼突然，很無奈。」她也感慨表示每每看到新聞有人因大腸癌過世，她都會害怕下一個會不會是自己，並心疼說：「坣娜太可惜了，一路好走，如果有另外一個世界，希望她能平平安安，唉！沒想到怎麼會這樣。」

