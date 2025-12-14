史上最年輕金鐘影帝開課掀尖叫　認了「不會講台語」真實身世曝光

ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
記者黃庠棻／台北報導

由公視台語台主辦的「台語台表演班高雄班」正式開課，作為全台唯一以全台語演出為核心的專業演員訓練計畫，今年從上百位報名者中精選14位學員展開培訓。本次講座邀請金鐘視帝黃河親授多年實戰經驗，一出場便掀起學員尖叫，直呼「太幸福了」。

▲黃河助陣「台語台表演班」，一現身就讓學員尖叫。（圖／公視台語台提供）

▲黃河助陣「台語台表演班」，一現身就讓學員尖叫。（圖／公視台語台提供）

黃河2007年以17歲之齡主演易智言執導《危險心靈》，勇奪第42屆金鐘獎戲劇節目最佳男主角，成為史上最年輕視帝。他強調表演沒有單一標準「我講的是觀點，你們要結合自己的經驗，找到真正能幫助表演的工具。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不僅如此，黃河也分享自己將投入宣傳於2026年1月開播的公視台語台全新職人輕喜劇《人生只租不賣》，盼以更多作品展現台語表演的新面貌。台語台長呂東熹表示，台北班已交出亮眼成績，許多學員培訓後順利走進片場、參與多部台語戲劇；但是台語影視圈仍面臨演員缺乏的挑戰「希望透過完整訓練計畫，培育更多下一代台語影視人才。」

▲黃河助陣「台語台表演班」，一現身就讓學員尖叫。（圖／公視台語台提供）

▲黃河助陣「台語台表演班」，一現身就讓學員尖叫。（圖／公視台語台提供）

而黃河在講座上坦言，即使拍戲多年，在大特寫前仍會緊張，有時「ㄍ一ㄥ到只剩七成」，真正困住演員的往往不是技術，而是分心。他分享拍攝手語廣告時，在北海岸烈日下反覆比完整手語，每一景都需從頭比到尾，越想快點拍完越容易出錯，只能回到角色的行動與情緒「讓自己忘記正在拍戲。」

談到現場合作，黃河提醒「不要只提出問題，要帶著解法與導演討論，否則只是把工作丟給別人。」這是他自16歲被前輩提醒後，一直奉行至今的專業準則。

▲黃河助陣「台語台表演班」，一現身就讓學員尖叫。（圖／公視台語台提供）

▲黃河助陣「台語台表演班」，一現身就讓學員尖叫。（圖／公視台語台提供）

談及台語學習困難，黃河坦言自己其實不會台語，家中講潮州話，真正的訓練是踏入影視圈後才開始。他指出語言會影響思考邏輯，若用華語語序理解台語劇本，往往讓情緒與行動顯得不自然，因此早期他會要求把台詞全部翻成台文，才能真正抓到角色的語言邏輯。

▲黃河助陣「台語台表演班」，一現身就讓學員尖叫。（圖／公視台語台提供）

▲黃河助陣「台語台表演班」，一現身就讓學員尖叫。（圖／公視台語台提供）

拍《危險心靈》時，導演要求黃河每天練咬字、唸《國語日報》、跟新聞主播同步唸稿、模仿《重慶森林》金城武的語句節奏，只因角色必須清晰、合理，直呼「就連母語國語，我也被嫌聽不懂，要重新訓練。」

▲黃河助陣「台語台表演班」，一現身就讓學員尖叫。（圖／公視台語台提供）

▲黃河助陣「台語台表演班」，一現身就讓學員尖叫。（圖／公視台語台提供）

今年的台語台表演班高雄班跨領域豪華師資大集結，包括金鐘男配蘇達、全方位表演者黃采儀、北影最佳新演員蔡嘉茵、台語喜劇大師許效舜﹑金鐘視帝黃河、北影最佳女配白靜宜、台語指導林良儒與廖淑鳳、編劇張文綺與陳文梓、導演洪偉哲、我在娛樂負責人陳慶宇、法律顧問吳裕程律師等。

從語言、表演、劇本、媒體公關到法律，打造完整演員養成路徑。三位導師也送上重要提醒，蘇達表示演員是情感傳遞的載體，要用身體完成角色生命；黃采儀勉勵保持柔軟與好奇，不到殺青最後一刻絕不放棄；蔡嘉茵提醒無論狀態好壞，都要記得自己當初為何熱愛這份工作。

